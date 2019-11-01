Поставки нефти на Марийский НПЗ возобновили

Поставки нефти на Марийский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) группы «Новый поток» (New Stream) возобновились, сообщил советник президента «Транснефти» Игорь Демин. До этого поставок не было с 27 июля.

«Сегодня впервые с 27 июля начались поставки на Марийский НПЗ»,— сказал господин Демин (цитата по «РИА Новости»).

Помимо Марийского НПЗ, в New Stream также входил, в частности, Антипинский НПЗ. Проблемы у компании возникли из-за непомерной долговой нагрузки. На строительство Антипинского НПЗ компания привлекала кредиты Сбербанка, сумма которых в 2017 году достигала уже около $2,5 млрд. В июле владельца «Нового потока» Дмитрия Мазурова задержали в столичном аэропорту. Сейчас Сбербанк ищет стратегического инвестора для Антипинского НПЗ.

Подробности — в приложении к “Ъ” «Антипинскому НПЗ набивают цену».