Антипинскому НПЗ набивают цену

В условиях неопределенности процесса о банкротстве Антипинского НПЗ совладелец и основной кредитор завода Сбербанк пытается добиться улучшения налоговых условий для новых инвесторов, входящих в консорциум «Сокар энергоресурс». Ключевым претендентом на место стратега для НПЗ по-прежнему является азербайджанская SOCAR, но решение о вхождении в актив еще не принято. Это во многом зависит от продолжительности и исхода банкротного процесса, в ходе которого помимо Сбербанка вернуть долги пытаются и другие контрагенты. В случае отказа от актива SOCAR на очищенный от долгов НПЗ вместе с месторождениями смогут также претендовать «Сафмар» Михаила Гуцериева и ЛУКОЙЛ. Без добычных активов Антипинский НПЗ сейчас мало кому интересен.

Сбербанк, миноритарный акционер и основной кредитор крупнейшего независимого в России нефтеперерабатывающего завода — Антипинского НПЗ мощностью до 9 млн тонн, продолжает поиск стратегического инвестора на банкротящийся актив. Главным претендентом на эту роль является азербайджанская государственная SOCAR, но переговоры не завершены. Как пояснял в начале октября глава Минэнерго Азербайджана Пярвиз Шахбазов, основное препятствие для сделки — накопленные долги завода: «Любое предприятие может быть убыточным, а может приносить и прибыль после определенных изменений, соответствующего уровня управления. В этом ракурсе и идет дискуссия». Пока SOCAR проводит институциональную экспертизу для Антипинского НПЗ, сообщали “Ъ” в нефтекомпании.

Антипинский НПЗ в Тюменской области — первый завод, созданный с нуля на постсоветском пространстве Дмитрием Мазуровым. В течение нескольких лет на заводе шла модернизация, по итогам которой к концу 2018 года глубина переработки достигла 98%. Господину Мазурову и его партнеру Владимиру Калашникову через кипрскую Vikay Industrial паритетно принадлежало 80% АО «Антипинский НПЗ». Остальные 20% были у однокурсника президента Владимира Путина Николая Егорова через ООО «Энергетика. Содружество. Успех». Помимо Антипинского НПЗ в New Stream также входил Марийский НПЗ мощностью 1,6 млн тонн нефти в год. Дмитрий Мазуров, кроме того, управлял Афипским НПЗ, где ему принадлежала доля в 16,7%. После завершения строительства основного актива New Stream хотела модернизировать для выпуска светлых нефтепродуктов и два других завода. Но этим планам не было суждено осуществиться, так как, едва запустив модернизированный Антипинский НПЗ, Дмитрий Мазуров потерял основные активы.

Долг платежом красен

Проблемы у New Stream возникли из-за непомерной долговой нагрузки. На строительство Антипинского НПЗ компания привлекала кредиты Сбербанка, сумма которых в 2017 году достигала уже около $2,5 млрд. Ситуацию усугубил налоговый маневр, сделавший малорентабельной внутреннюю нефтепереработку. Снизить задолженность господин Мазуров пытался, продав половину в Антипинском НПЗ бизнесмену Игорю Макарову (до 2013 года владел частной газовой компанией «Итера»). Но отношения акционеров не сложились, и летом 2018-го, фактически ничего не вложив в компанию, господин Макаров решил выйти из активов New Stream. После этого финансовые проблемы группы Дмитрия Мазурова вылились в нехватку оборотных средств на закупку нефти, из-за чего пришлось привлекать дополнительное кредитное финансирование Сбербанка.

Ситуация с нехваткой средств возникала неоднократно, поскольку выданные кредиты тратились на строительство завода, и с осени прошлого года Сбербанк в обмен на кредиты стал добиваться контроля над Антипинским НПЗ. В результате банк получил «золотую акцию», а назначенные им менеджеры вошли в органы управления НПЗ. С того момента борьба между господином Мазуровым и Сбербанком за контроль над заводом усилилась. Ситуацию разрешила остановка завода весной 2019 года. Воспользовавшись предусмотренным в кредитном соглашении от 2013 года правом, Сбербанк потребовал взыскания 80% акций Антипинского НПЗ. Господин Мазуров пытался уличить Сбербанк в преднамеренной попытке банкротства и дефолта завода с целью забрать акции, банк же обвинял экс-владельца НПЗ в том, что бизнесмен скрывал от него забалансовые обязательства Антипинского НПЗ. Дело том, что господин Мазуров привлекал дополнительное финансирование в МКБ, ПСБ, Абсолют-банке, а поручителем по кредитам выступал завод. Сбербанк утверждал, что не знал об этих кредитах, в New Stream заявляли обратное.

Новая метла

В мае 2019 года Сбербанк добился передачи 80% в Антипинском НПЗ своей структуре SBPR Cyprus SPV Limited (20% завода остались у Николая Егорова). Тогда же по инициативе банка Антипинский НПЗ подал иск в арбитражный суд Тюменской области о собственном банкротстве. Сумма требований, к которым подключились и другие кредиторы, составила 346,4 млрд руб. При этом летом оператором завода стало СП Сбербанка с кипрской Socar Russia Investments Ltd (сейчас акционерами являются неизвестные отраслевые инвесторы и глава российской структуры SOCAR «Сокар рус» Фарид Джафаров) ООО «Сокар энергоресурс», первоначально созданное азербайджанской SOCAR. Также Сбербанк объявлял о покупке 80% акций в заводе этой ООО. Сейчас Антипинский НПЗ работает по давальческой схеме. В результате завод не расплачивается по долгам, а «Сокар энергоресурс» получает средства от процессинга на НПЗ, а также субсидию в виде обратного акциза, которую государство дало удаленным от рынков сбыта заводам.

Трое на одного

Сбербанк, получив актив в управление осенью прошлого года, продолжил обсуждать с SOCAR покупку Антипинского НПЗ. По данным “Ъ”, актив в прошлом году уже изучался этой компанией, но тогда переговоры уже велись еще с одним потенциальным инвестором — Андреем Зокиным, которого собеседники “Ъ” связывали с интересами главы «Ростеха» Сергея Чемезова. После того как в начале текущего года сделка с господином Зокиным сорвалась, Сбербанк расширил поиск покупателей. Среди потенциальных инвесторов назывался ЛУКОЙЛ, но нефтекомпания не хотела покупать НПЗ из-за высокого долга. В то же время ее топ-менеджеры были готовы рассмотреть сделку по приобретению завода без долга в случае его банкротства.

Собеседники “Ъ”, близкие к заводу и Сбербанку, всегда подчеркивали, что покупателей больше всего интересует не сам завод, а принадлежащие АО «Антипинский НПЗ» лицензии на Могутовское, Воронцовское и Гремячевское месторождения. Однако на тот момент никто из продавцов не рассматривал раздельную продажу НПЗ и добычных активов. Было очевидно, что без месторождений ни один из инвесторов не стал бы приобретать завод из-за низкой рентабельности нефтепереработки, что повышало риски невозврата кредитных средств.

Сейчас также ясно, что SOCAR не станет покупать долговой актив, а значит, сценарий с банкротством НПЗ с огромной долей вероятности будет осуществлен. «Но в связи с высокой долговой нагрузкой мы все равно оцениваем вероятность введения процедуры банкротства как высокую: большой объем задолженности, большое количество кредиторов»,— заявлял в июне зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

Кроме того, по-прежнему не понятно, как Сбербанк будет договариваться относительно других кредиторов Антипинского НПЗ. Один из наиболее вероятных вариантов: их требования «оставят за бортом». Это позволит банку беспрепятственно продать актив, при этом в случае очистки актива от долгов проблем с продажей завода вместе с месторождениями быть не должно. Так, например, если от завода откажется азербайджанская SOCAR, то его вместе с месторождениями может получить группа «Сафмар», которая тесно сотрудничает с банком по многим проектам, либо заявлявший об интересе к активу ЛУКОЙЛ. Например, Дмитрия Мазурова лишили доли в Афипском НПЗ в интересах «Сафмара», сделку курировал основной кредитор завода Сбербанк. По мнению нескольких собеседников “Ъ”, сделка с Антипинским НПЗ еще будет обсуждаться с участием президента Владимира Путина.

Под инвестора готовят льготы

Сейчас Сбербанк лоббирует улучшение налоговых условий для НПЗ. Так, настоятельные просьбы главы Сбербанка Германа Грефа о налоговых льготах для Антипинского НПЗ уже вылились в обсуждения правительством дополнительной субсидии новым модернизировавшимся нефтепереработчикам. Теперь в случае предоставления новых налоговых льгот для НПЗ Сбербанк получит возможность не только в дальнейшем улучшить экономику завода, но и увеличить стоимость актива для инвестора. Риском по-прежнему остается лишь ухудшение налоговых условий для добычных активов Антипинского НПЗ, а также макроэкономическая конъюнктура.

Антипинский НПЗ с точки зрения глубины переработки и расположения — хороший актив, но оценить его сложно из-за постоянных налоговых изменений и государственных интервенций в ценообразование на рынке, замечает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. По его мнению, даже если продавать этот актив без долга отдельно от месторождений, не ясно, кто мог бы стать покупателем. В итоге собственником завода, вероятно, окажется российская нефтяная компания, в случае если завод будет продаваться в отрыве от добычи, так как перерабатывающие активы являются довольно рискованной инвестицией, считает эксперт.

Нугзар Кафельников