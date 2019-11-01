До конца года на СвЖД построят пять новых пешеходных переходов через пути

На Свердловской железной дороге до конца текущего года введут в эксплуатацию пять новых одноуровневых пешеходных переходов через пути. Три из них появятся в Свердловской области: на станции Ревда, 2028 км станции Талица и на перегоне Кокшаровский – Камышлов. По одному переходу построят в Перми, на станции Левшино, и Тюмени (перегон Тюмень – Войновка). Как сообщает пресс-служба СвЖД, места строительства были выбраны исходя из интенсивности движения поездов.

Переходы строятся за счет инвестиционной программы ОАО «РЖД» по предупреждению травматизма граждан на объектах транспортной инфраструктуры. Новые переходы оборудуют световой и звуковой сигнализацией, резинокордовым настилом и системой освещения. Рядом обустроят накопительные площадки с направляющим ограждением, установят знаки безопасности. В прошлом году аналогичные переходы появились в черте Екатеринбурга (на перегонах Лечебный – Компрессорный и Уктус – Керамик) и на 2027 км станции Талица.