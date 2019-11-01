Прокуратура Кубани проводит проверку публикации личных данных граждан на своем сайте

Прокуратура Краснодарского края начала проверку информации, размещенной в ряде о СМИ, о том, что на официальном сайте ведомства оказались в открытом доступе сканы письменных обращений, договоров, копии паспортов, а также иные документы, содержащие персональные данные граждан. Первыми это заметили «Свободные медиа», якобы отправляя редакционный запрос в прокуратуру.

«После прикрепления документов к обращению они оказываются в отдельной директории на сервере прокуратуры, которая открыта для доступа из интернета», - пишет издание. Среди документов якобы удалось найти заявления прокурору, трудовые договоры, судебные решения, заявления о преступлениях, жалобы, возражения и отзывы от организаций, а также другие документы, датированные 2019 годом.

Фото: "Свободные Медиа"

Как рассказал “Ъ-Кубань” официальный представитель краевой прокуратуры Антон Лопатин, в настоящее время проводится проверка появившейся информации. «Однако есть большие сомнения, что она является достоверной. Но, в любом случае, мы обязаны отреагировать», - сообщил господин Лопатин.

Дмитрий Михеенко