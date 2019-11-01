Свердловский минздрав через суд заставили закупать лекарства для ребенка-инвалида

Свердловский областной суд отказал региональному минздраву в прекращении обеспечения лекарствами ребенка-инвалида. По данным пресс-службы суда, минздрав пытался оспорить решение Ленинского райсуда Екатеринбурга, который «признал бездействие чиновников незаконным» и обязал их бесплатно обеспечить лекарствами ребенка-инвалида.

По данным облсуда, в 2015 году консилиум врачей региональной «Российской детской клинической больницы» установил пятилетнему мальчику диагноз и назначил ряд препаратов. «Терапия являлась единственным эффективным методом лечения больных с имеющейся у ребенка тяжелой наследственной патологией. Несколько лекарств не зарегистрированы на территории страны и не включены в госреестр лекарств, не входят в стандарт оказания медпомощи»,— сообщили в облсуде.

С 2016 года минздрав обеспечивал мальчика лекарствами за счет средств областного бюджета. Однако после проверки региональной счетной палаты министерство перестало предоставлять лекарства «в связи с нецелевым использованием бюджетным средств». «Мама ребенка обращалась в областной минздрав, но чиновники бездействовали», сообщили в обслуде. Тогда ситуацией заинтересовалась прокуратура, которая сочла права ребенка нарушенными, и подала иск к свердловскому минздраву в Ленинский райсуд. В иске надзорные органы настаивали, что минздрав обязан профинансировать и обеспечить ребенка жизненно необходимыми лекарствами до момента отмены применения препаратов. Ленинский райсуд встал на сторону прокуратуры.

В облсуде пояснили, что не нашли оснований для отмены решения первой судебной инстанции. «Ответчик настаивал, что бесплатное обеспечение отдельных категорий граждан лекарствами не предусматривает возможность поставки препаратов, на зарегистрированных на территории страны, за счет бюджетных средств. Однако эти доводы основаны на неверной трактовке закона»,— рассказали в облсуде. Там добавили, что в законодательстве предусмотрен ввоз лекарств для оказания медпомощи по жизненным показаниями пациента.

Дарья Соколова