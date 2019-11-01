Новый корпус краснодарской гимназии № 92 построят в 2020 году

Новое здание гимназии № 92 по улице Пионерской, 38 должно быть готово в 2020 году. Как сообщают в мэрии, корпус на 300 мест в центральной части города, который будет соединен с основной школой пешеходной галереей, предназначается для размещения начальных классов. Общая площадь нового трехэтажного здания составит более 4 тыс. кв. м.

Строительство нового здания гимназии стартовало в этом году. Подрядчиком выступает ООО «АгроСнабЮг». В настоящее время на месте стройплощадки завершен демонтаж старых и аварийных зданий, а также хозяйственных построек, вырыт котлован, проведена обратная засыпка грунта и его послойное уплотнение. Подрядчик приступил к армированию и бетонированию фундамента. Закончить фундамент планируется в середине ноября, после чего рабочие приступят к устройству плиты перекрытия первого этажа. До конца года планируется полностью залить монолитный каркас здания.

В новом корпусе гимназии будет столовая на 400 мест, актовый зал на более чем на 200 мест, кабинеты начальных классов, спортзал площадью 280 кв. м, хореографический зал, с раздевалками, душевыми и санузлами, медицинский блок и переходная отапливаемая галерея, которая примкнет к фойе актового зала.

Василий Хитрых