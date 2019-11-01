Власти ХМАО доплатят неработающим пенсионерам по тысяче рублей

Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры поддержали инициативу регионального департамента социального развития о единовременной выплате неработающим пенсионерам в честь 89-й годовщины со Дня образования округа. Решение было принято в пятницу, 1 ноября, на заседании правительства ХМАО. «Единовременную денежную выплату неработающим пенсионерам предлагается осуществить в размере 1 тыс. руб.»,— уточняется в пояснительной записке к законопроекту. Соцподдержку получат около 243,3 тыс. человек.

Департамент соцразвития региона будет обеспечивать выплату в беззаявительном порядке для тех жителей округа, кто стоит на учете в органах социальной защиты, в региональном негосударственном пенсионном фонде, а также в территориальных органах федеральных органах исполнительной власти, имеющих ведомственную систему пенсионного обеспечения.