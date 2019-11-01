Верховный суд России оказал отказал участникам банды националистов в отмене приговора

Верховный суд России подтвердил законность приговора, вынесенного банде националистов Омским областным судом. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, которое занималось расследование уголовного дела.

В апреле 2019 года предводитель группировки, бывший полицейский Никита Федоненко был приговорен к 18 годам строгого режима, на два года меньше получил Александр Безбородов, шесть колонии назначили Регине Микуличевой. В жалобах в ВС защита просила отменить приговор, считая, что вина осужденных не доказана. Вышестоящий суд оставил апелляции адвокатов без удовлетворения, решение облсуда — без изменения.

По материалам дела, экстремистская группа была образована в 2016 году бывшим полицейским Никитой Федоненко, увлекавшимся смешанными единоборствами. К нему присоединились Александр Безбородов и Регина Микуличева. Девушка, указывается в деле, выполняла роль наживки. Со страницы в соцсети «ВКонтакте», зарегистрированной на чужое имя, она вступала в переписку с выходцами из Средней Азии и с Кавказа и под предлогом оказания интимных услуг назначала им встречу. В условленном месте жертву уже поджидали. Потерпевших избивали прикладами оружия и кастетами, унижали и грабили, требовали покинуть страну. Один из жертв банды, 32-летний уроженец Армении, скончался от множественных ранений. Поиском злоумышленников занимался практически весь личный состав омских управлений МВД и ФСБ. В конце 2016 года с националистической бандой было покончено.

О приговоре участникам банды читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Националисты нападали интимным образом»

Константин Воронов