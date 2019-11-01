Смольный объявил конкурсы на ремонт дорог на 2 млрд рублей

Подведомственное комитету по развитию транспортной инфраструктуры СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» объявило четыре конкурса на ремонт дорог в Петербурге в 2020 году. Первый лот по приведению в порядок дорог в юго-западных районах города оценен в 699,9 млн рублей, начальная цена по юго-восточным районам составляет 589,6 млн руб., по северо-западным — 328,8 млн руб., по северо-восточным — 474,5 млн руб., сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, завершить все ремонтные работы потенциальным подрядчикам необходимо до середины ноября будущего года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по данным Росстата, лишь 64% автомобильных дорог в Петербурге соответствуют нормативным требованиям. По этим критериям город занял 11-е место среди всех регионов России.