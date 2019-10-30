В Петербурге 64% дорог соответствуют нормативным требованиям

Росстат опубликовал статистику соответствия автомобильных дорог в субъектах РФ нормативным требованиям регионального и межмуниципального значения. Согласно рейтингу, по состоянию на конец 2018 года Петербург занял 11-е место в списке городов с наиболее качественными дорогами — 64,3% из них соответствуют нормативам, говорится в отчете ведомства.

Первое место в списке заняла Москва (97% соответствия), далее расположились Ханты-Мансийский автономный округ (84,5%), Ставропольский край (74,9%), Красноярский край (71,4%) и Республика Ингушетия (70,4%).

Меньше всего нормативам соответствуют дороги в Республике Калмыкии (11,8%), Саратовской области (9,9%) и Республике Марий Эл (1,4%).

Ранее “Ъ-СПб” писал, что комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга запросил на ремонт дорог из бюджета на 2020 год дополнительно 16,7 млрд рублей.