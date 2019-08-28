Зданию сноса нет

Общественники, депутаты и архитекторы Удмуртии высказались против сноса здания театра имени Короленко в Ижевске, которое сегодня находится в аварийном состоянии. Во время общественных обсуждений, где шла речь о дальнейшей судьбе здания, министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев заявил, что сейчас составляется проект строительства нового Центра удмуртской культуры. В управлении капитального строительства (УКС) правительства Удмуртии отметили, что износ здания театра составляет свыше 65%, состояние несущих конструкций является не только аварийным, но и недопустимым. Историки предлагают пойти на компромисс: применить метод «брюселлизации» — оставить фасад здания, обновив начинку.

Накануне в Доме Дружбы народов прошли общественные обсуждения, участники которых высказали свое мнение о дальнейшей судьбе старого здания театра имени Короленко в Ижевске.Как отметил первый заместитель руководителя УКС правительства Удмуртии Михаил Забелин, по выводам «Удмуртгражданпроекта», здание театра является ветхим и подлежит сносу. «Обращу ваше внимание на то, что проводилось обследование несущих конструкций, которое выявило износ здания свыше 65%. Состояние несущих конструкций признается не только аварийным, но и недопустимым»,— заявил господин Забелин.

Русский драматический театр вместимостью 760 зрителей открыли 23 февраля 1946 года по проекту архитектора В. Тишина. В 1961 году театру присвоено имя писателя и общественного деятеля Владимира Короленко. Перед зданием установили его бюст. В 2011 году театральная труппа переехала в реконструированное здание бывшего ДК Ижмаша на ул. Горького. Бюст писателя был демонтирован и перенесен на временное хранение в музей. В 2014 году здание планировалось снести, т.к. его признали аварийным, однако в итоге оно было сохранено. Позднее был проведен ремонт фасада здания.В мае 2017 года активисты движения «Удмурт Кенеш» на встрече с главой республики Александром Бречаловым выдвинули инициативу о создании центра удмуртской культуры. Было принято решение построить его на месте бывшего театра имени Короленко. В начале 2019 года Минкульт России и правительство Удмуртии представили заявочную документацию на строительство объекта за счет федерального бюджета с софинансированием из бюджета республики. На это требуется порядка 400 млн руб. Центр удмуртской культуры хотели открыть в 2020 году, когда будет отмечаться столетие государственности Удмуртии.

По словам министра культуры Удмуртии Владимира Соловьева, та часть здания, где сегодня располагается известный творческий коллектив республики «Айкай» и национальная библиотека, не представляет угрозы для жизни. Он подчеркнул, что сейчас необходимо решить вопрос с размещением творческого коллектива, если будет принято решение о сносе здания. «Они почти тридцать лет находятся в подвешенном состоянии, не имея своего "дома"»,— отметил министр.

Он напомнил, что весной было принято решение о привлечении федеральных средств для строительства Центра удмуртской культуры, его хотят построить на месте строго здания театра. «Составляется проект, было проведено несколько рабочих совещаний»,—подчеркнул господин Соловьев.

Директор театра «Айкай» Петр Данилов сообщил, что на содержание здания сейчас уходит порядка 1 млн руб. в год. Он также отметил, что выступает за строительство нового центра, но в другом месте.

Ранее Госсовет Удмуртии уже согласовал списание затрат на снос здания театра.По словам члена Общественной палаты Удмуртии Аннэты Сидоровой, многие специалисты хотят, чтобы это решение было пересмотрено. Также она подчеркнула, что горожане часто задаются вопросом, почему новый центр хотят построить именно на месте театра Короленко.

«Сносить историческое здание, которое обладает огромной ценностью, как исторической, так и архитектурной, это абсурд. Это единственное здание, построенное в годы Великой Отечественной войны и сохранившееся до наших дней»,— отметила госпожа Сидорова.





Она подчеркнула, что ранее в агентство по охране объектов культурного наследия Удмуртии направлялись предложения включить здание театра в реестр памятников,однако в июле вышел отказ. «У нас, как у специалистов, был шок, мы были вынуждены подать заявление в прокуратуру и подготовили иск, чтобы в судебном порядке признать это здание объектом культурного наследия. Пока официального ответа получено не было»,— пояснила Аннэта Сидорова.

Вице-президент ассоциации «Удмурт Кенеш» Владимир Байметов подчеркнул, что судьба конкретного здания и создание центра удмуртской культуры – два совершенно разных вопроса. По его мнению, имя Короленко притянуто к Русскому драматическому театру искусственно. «Сколько произведений Короленко было поставлено на его сцене? Короленко вообще не драматург. Юридического лица «Русский драматический театр имени Короленко» уже не существует. Поэтому и разговоры, например, об установке бюста Короленко, необоснованны. Насчет создания центра культуры: по привязке к месту мы никаких требований не выдвигали. А вопрос о сносе стоял уже долгие годы. Но мы и не возражаем, если центр удмуртской культуры будет именно на месте старого здания театра»,— отметил господин Байметов.

Также он выразил опасение, что различные действия защитников здания могут затянуть строительство центра.

Министр национальной политики Лариса Буранова подчеркнула, что согласно полученной смете на ремонт здания театра, расходы на его реконструкцию превышают расходы на строительство нового здания.

По мнению историка Евгения Шумилова, Ижевск — город классицизма, и здание театра очень гармонично смотрится.

«Здание театра прогнило, затоплено. Это дело житейское. Я хочу предложить компромисс: метод "брюсселизации"— оставить фасад и к нему что-то гармоничное пристроить. Чуждое городу агрессивное модернистическое строительство нельзя внедрять»,— считает историк.

Представитель союза архитекторов Удмуртии отметил, что по неизвестной причине другие площадки для создания центра не обсуждались и не рассматривались. «Правильно было бы дать распоряжение министерству строительства подобрать возможные другие места. Мы серьезно обсуждаем снос 3 тыс. кв. м, чтобы на его месте построить 6 тыс. кв. м. Так не поступают люди, которые считают деньги»,— подчеркнул эксперт.

Никаких решений по итогам обсуждения принято не было, высказанные мнения общественная палата Удмуртии намерена представить республиканским властям.

Ранее руководитель УКС правительства Удмуртии Сергей Белослудцев заявлял “Ъ-Удмуртия”, что современные нормативы не позволяют безопасно эксплуатировать здание театра. Он подчеркивал, что даже если отремонтировать здание, оно может не пройти проверки. «Например, недопустимые расстояния на лестничных клетках. Если заходить с реконструкцией, то нужно убирать всю "внутрянку", оставить только несущие стены»,—пояснял господин Белослудцев.

Оксана Мымрина