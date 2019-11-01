«Уралуправтодор» ищет подрядчика для ремонта моста через М-5 «Урал»

ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства» («Уралуправдор») объявил конкурс на капитальный ремонт путепровода, который пересекает автомобильную дорогу М-5 «Урал» на подъезде к Екатеринбургу (178+940 км). Как следует из конкурсной документации, начальная цена контракта составляет 95,281 млн руб.

Заявки будут принимать до 8 ноября. В этот же день состоится подведение итогов. Победителю предстоит капитально отремонтировать два моста «из любых материалов для всех типов сухопутного транспорта и для пешеходов». Максимальная стоимость работ по одному составляет 32,132 млн руб., по второму – 63,149 млн руб. Приступить к выполнению поставленной задачи подрядчик должен будет сразу после заключения контракта. Завершить все работы победитель аукциона должен до 20 ноября 2020 года.