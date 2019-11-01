КНДР подтвердила испытание реактивной системы залпового огня

КНДР подтвердила, что днем 31 октября провела очередное испытание реактивных систем залпового огня (РСЗО) большого калибра. Испытание проводилось северокорейской Академией оборонных наук, она назвала стрельбы успешными, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, в ходе испытания РСЗО проверялась способность систем уничтожать «сверхмощные группировки врага» с помощью внезапного удара из большого числа ракетных пусковых установок. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын остался доволен испытаниями, уточняет ЦТАК.

Об испытаниях КНДР накануне сообщили Южная Корея и Япония. В начале октября Северная Корея также успешно испытала баллистическую ракету для подводных лодок. Она пролетела 450 км и поднялась до 910 км.

Об июльских испытаниях КНДР читайте в публикации “Ъ” «Корея метает копии “Искандеров”».