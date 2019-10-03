КНДР провела успешный запуск новейшей баллистической ракеты

Северная Корея на восточном побережье страны провела успешный запуск новейшей баллистической ракеты Pukguksong-3 с подводной лодки, сообщило местное информационное агентство ЦТАК. Отмечается, что запуск подтвердил характеристики ракеты и никак не повлиял на безопасность соседних стран.

По данным ЦТАК, лидер КНДР Ким Чен Ын лично направил поздравления участникам испытаний. «Успех нового баллистического испытания… является значительным достижением в открытии новых возможностей в подавлении угрозы внешних сил для КНДР и дальнейшего укрепления сил самообороны страны»,— отмечено в сообщении.