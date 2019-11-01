Из свежей почты

Саша Овчинников, 11 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 158 430 руб.

Цена лечения 199 430 руб. Телезрители ГТРК «Пенза» соберут 41 тыс. руб.

Саша родился недоношенным, с первых месяцев отставал в развитии. В полтора года сыну диагностировали ДЦП, начали реабилитацию. Постепенно Саша окреп, начал ходить, вот только в умственном развитии по-прежнему отставал, до пяти лет не говорил. Настоящий сдвиг произошел после лечения в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва). Саша заговорил простыми фразами, у него улучшилась память. Сейчас сын учится в школе, но у него проблемы с логикой. Ходит неуклюже. Лечение в ИМТ нужно продолжать, раньше мы оплачивали его сами, но сейчас денег едва хватает на жизнь. Пожалуйста, помогите! Екатерина Овчинникова, Пензенская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Нужно научить Сашу уверенно ходить, улучшить концентрацию внимания и логическое мышление, снизить гиперактивность».

Юра Куприянов, 11 лет, недоразвитие верхней челюсти, нарушение прикуса, требуется ортодонтическое лечение. 198 тыс. руб.

Цена лечения 385 тыс. руб. Общество помощи русским детям (США) внесло 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ока» соберут 37 тыс. руб.

Юра родился с расщелиной нёба, сразу же возникли трудности с кормлением — молоко вытекало через нос. Сына направили на операцию в московскую больницу, но он заболел и операцию отложили. Только в 2017 году расщелину закрыли. Юра смог нормально есть, речь стала разборчивой. Сейчас нужно начинать ортодонтическое лечение, так как нижняя челюсть недоразвита и зубы растут криво, часто болят. Лечение дорогое, оплатить его не могу. Я сейчас без работы, жена умерла, живем с сыном на его пенсию и мое пособие по уходу. Помогите нам! Роман Куприянов, Рязанская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Для выравнивания челюстей мальчику нужно установить несъемную технику, затем — расширяющий аппарат на верхний зубной ряд».

Артем Дорин, 5 лет, врожденная деформация стоп, требуется лечение. 158 960 руб.

Цена лечения 284 960 руб. ПАО «Ростелеком» внесло 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ставрополь» соберут 26 тыс. руб.

Сын родился с подвернутыми стопами. Врачи рекомендовали начать лечение как можно раньше — пока кости и сухожилия пластичные. Артемку гипсовали, накладывали лонгеты. К году левая ножка выправилась, а правая нет. Артем не мог нормально ходить, ставил правую стопу на ребро. А сейчас и левая стопа опять стала подворачиваться. Я узнала, что косолапость детям успешно лечат в Ярославле, отвезла сына на консультацию. Доктор сказал, что поможет операция и гипсования, но лечение дорогое, а у нас денег нет. В семье трое детей, работает только муж. Елена Дорина, Ставропольский край

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Илья Громов (Ярославль): «Ребенку требуется операция — перемещение мышцы и задний релиз стоп (высвобождение мышц, сухожилий). Но сначала нужно провести курс этапных гипсований».

Арсений Геринг, 10 лет, нарушение ритма сердца, врожденная атриовентрикулярная блокада 3-й степени, спасет замена электрокардиостимулятора. 229 604 руб.

Цена операции 618 604 руб. Жертвователи, пожелавшие остаться неназванными, внесли 350 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 39 тыс. руб.

В два года Арсений заболел — была высокая температура и приступы сухого кашля. Лечение не помогало, сын задыхался, его забрали в больницу с диагнозом «бронхиальная астма». Но оказалось, что у Арсения врожденный порок сердца и тяжелая форма аритмии. В декабре 2011 года сыну установили двухкамерный электрокардиостимулятор (ЭКС). Арсений перестал кашлять, прошла одышка, ритм сердца нормализовался. Но в последнее время состояние сына резко ухудшилось. Обследование показало, что батарея ЭКС разряжена, прибор нужно заменить, а я не могу его купить, одна воспитываю двоих сыновей. Помогите! Яна Поддубенская, Алтайский край

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «Мальчику по жизненным показаниям требуется замена двухкамерного ЭКС с системой эпикардиальных электродов».

Почта за неделю 25.10.2019—31.10.2019

Получено просьб — 75

Принято в работу — 47

Отправлено в Минздрав РФ — 4

Получено ответов из Минздрава РФ — 1