2,9 процента составило падение ВВП Гонконга в годовом выражении в третьем квартале 2019 года — формально это первая рецессия в спецадминрайоне с финансового кризиса 2008–2009 годов. Падение ВВП квартал к кварталу составило 3,2% (0,4% во втором квартале, год к году тогда ВВП рос на 0,5%) и вызвано торговой войной США и КНР и начавшимися в июне протестами. После отказа администрации от вызвавших их изменений закона об экстрадиции демонстранты добиваются рассмотрения дел о чрезмерной жесткости полиции, а также демократических выборов. Власти сомневаются в выполнимости прогноза роста ВВП до 1% в 2019 году, но констатируют отсутствие сильного оттока капитала и стабильность курса гонконгского доллара.