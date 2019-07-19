Завершено расследование уголовного дела бывшего начальника тамбовского госжилнадзора

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника областного управления государственного жилищного надзора, следует из сообщения ведомства. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Имя обвиняемого не раскрывается. По версии следствия, с июля 2016 по август 2018 года он «через своего знакомого, фиктивно трудоустроенного в одну из управляющих компаний Тамбова, ежемесячно получал денежные средства в качестве взятки за общее покровительство и попустительство по службе в отношении данной управляющей организации». Общая сумма предполагаемой взятки — более 680 тыс. руб. Напомним, с июля 2016 года обязанности руководителя управления исполнял Сергей Захарцев. После вручения обвиняемому обвинительного заключения дело будет передано в Октябрьский райсуд Тамбова.

Как подполковнику воронежского УЭБиПК ужесточили обвинение — в материале “Ъ-Черноземье”.

Владимир Зоркий