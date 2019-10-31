Около 2 тыс. дополнительных контейнерных площадок для сбора мусора появятся в Ленобласти до 2022 года

В течение 2020-2021 годов в Ленобласти будут созданы дополнительно еще около 2 тыс. контейнерных площадок. Об этом сообщили в пресс-службе региона, отметив, что сегодня из насчитывается 5,5 тыс. Этого числа контейнерных площадок недостаточно, поэтому перед муниципалитетами поставлена задача в кратчайшие сроки ликвидировать их дефицит. Из бюджета области выделено 175 млн руб. на на оборудование 905 новых контейнерных площадок до конца 2019 года.

Напомним, что с 1 ноября в Ленобласти начинает действовать единый тариф на утилизацию мусора для населения в рамках «мусорной» реформы. Полномочия по вывозу, транспортировке, обработке и хранению отходов в регионе получило УКООЛО, с которой заключен десятилетний контракт на 25 млрд рублей.

Ранее губернатор области Александр Дрозденко заявлял, что регион с основными задачами «мусорной» реформы не справился.