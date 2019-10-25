Чиновники просчитались с мусором

Всего неделя осталась до того, как «мусорная» реформа стартует на территории всей Ленобласти, однако регион с ее основными задачами не справился. К такому выводу пришел губернатор Александр Дрозденко на заседании правительства Ленобласти. По данным регионального оператора по обращению с отходами, фактический объем ТКО в пилотных районах оказался в 1,5 раза больше заявленного, а собираемость платежей частного сектора ниже 20%. Жители неохотно оплачивают коммунальную услугу из-за нехватки контейнерных площадок, которыми регион обеспечен всего на 65%, уверены областные чиновники.

По данным Управляющей компании по обращению с отходами в Ленобласти (УКООЛО), средний процент оплаты услуг регионального оператора среди жителей частного сектора составил 19%, юридических лиц — менее 48%, многоквартирных жилых домов — 81,7%.

Кассовый разрыв между полученными платежами и затратами на транспортировку, обработку и захоронение отходов по трем районам, где уже началась «мусорная» реформа, ежемесячно достигает 13 млн рублей, сказал генеральный директор УКООЛО Николай Хасиев. Он добавил, что по состоянию на 23 октября общая сумма задолженности составляет 131 млн рублей, и после того как новая схема по обращению с отходами распространится на все районы, объем убытков регионального оператора может составить 55 млн рублей в месяц.

Начальник управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Николай Борисов связывает низкую собираемость платежей с отсутствием контейнерных площадок или с тем, что они находятся очень далеко от жилых домов. Это подтверждается многочисленными обращениями граждан, подчеркивает он. Сегодня в Ленобласти функционирует только 5,5 тыс. площадок, тогда как нужно еще 2,9 тыс. Обязанность по их установке лежит на муниципальных властях, часть их которых получила на эти цели субсидии. В 2019 году средства выделены для обустройства 905 площадок, но это закроет потребность лишь на 31%. Оставшиеся планируется установить до конца 2021 года, сказал он.

Помимо низкого процента оплаты коммунальной услуги Николай Хасиев рассказал об еще одной проблеме: фактически образуемый объем ТКО оказался в среднем в 1,5 раза выше указанного в территориальной схеме по обращению с отходами. Данные для документа предоставляли муниципалитеты. Например, в Приозерском районе с апреля по сентябрь он составил 140 тыс. кубометров вместо 81 тыс., в Лужском с июля по сентябрь — 68 тыс. кубометров вместо 34 тыс., а во Всеволожском, где мусорная реформа началась с октября,— 132 тыс. кубометров против 47 тыс.

Александр Дрозденко напомнил, что у «мусорной» реформы как в Ленобласти, так и по всей стране были три основные задачи: внедрение современных технологий в обработке и переработке отходов, контроль их транспортных потоков и наведение порядка в сборе мусора, особенно в частном секторе. «Но, к сожалению, с этими тремя задачами мы не справились. И это факт, коллеги, без обид. Сортировка есть не на всех полигонах, хотя заложена в тарифе, транспортные потоки под контроль не взяты, и проблема со сбором мусора осталась»,— перечислил губернатор. Он также обратил внимание глав районов, что в их обязанности входит обеспечение доставки мусора до места его сбора и что, вероятно, они об этом «забыли». «Если регоператор станет перекладывать ответственность на вас, вы на него, а потом на правительство Ленобласти, толку не будет. Вы эти политические игры заканчивайте»,— сказал господин Дрозденко. Он добавил, что недавно к нему обратились депутаты Соснового Бора, которые сообщили о том, что муниципалитет к реформе не готов и просит отложить ее на год. В этой просьбе народным избранникам было отказано, заверил Александр Дрозденко.

Глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов уверен, что, после того как в муниципалитете появится необходимое количество контейнерных площадок, ситуация с собираемостью платежей изменится в лучшую сторону.

С начала текущего года в большинстве российских регионов начала действовать так называемая «мусорная» реформа. Она включает в себя передачу полномочий по вывозу, транспортировке, обработке и хранению отходов региональным операторам. В Ленобласти им стало УКООЛО, получившее весной 2018 года десятилетний контракт на 25 млрд рублей. В регионе реформа стартовала летом в Приозерском, Выборгском и Лужском районах, а с октября во Всеволожском. С 1 ноября она распространится на все муниципалитеты.

Ольга Кантемирова