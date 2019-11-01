Компании торопятся занимать

Столь успешного месяца, как минувший октябрь, на российском рынке заимствования еще не было. Эмитенты облигаций привлекли почти 400 млрд руб., побив прежний рекорд, установленный в апреле. Падение ставок на фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, а также высокий спрос со стороны инвесторов стимулируют российских эмитентов активно брать деньги на длинные сроки.

Российские эмитенты резко увеличили привлечения на внутреннем долговом рынке. Согласно предварительным данным агентства Cbonds, за прошедший месяц корпоративные заемщики привлекли более 396 млрд руб., что на 15 млрд руб. выше исторического максимума, установленного в апреле. К тому же этот результат почти втрое выше показателя сентября и в семь раз — октября 2018 года. «Нынешний октябрь, безусловно, можно назвать месяцем корпоративного эмитента»,— отмечает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак.

Рекордной активности способствовала благоприятная рыночная конъюнктура, прежде всего меры ЦБ по смягчению денежно-кредитной политики. В октябре представители регулятора неоднократно заявляли о готовности пойти на более агрессивное снижение ключевой ставки. В предыдущие четыре месяца ЦБ осуществил три понижения, каждое — на 0,25 процентного пункта (п. п.), до 7%. 25 октября совет директоров ЦБ осуществил самое сильное снижение ставки с декабря 2017 года — сразу на 0,5 п. п., до 6,5%. В результате она достигла минимума с февраля 2014 года. В итоговых комментариях регулятор также допустил ее дальнейшее снижение. «На ожиданиях инвесторов по снижению ключевой ставки Банком России произошло бурное снижение доходности — более 50 базисных пунктов (б. п.) — облигаций федерального займа»,— отмечает господин Ермак. «Мягкая риторика и действия зарубежных финансовых регуляторов также способствовали позитивной рыночной конъюнктуре, поэтому эмитенты активно выходили на российский рынок заимствований»,— заявили в ВТБ.

Вслед за ставками на ОФЗ пошли вниз и ставки по корпоративным долгам. По оценке вице-президента отдела долгового капитала Альфа-банка Артема Старикова, если в начале года для качественных эмитентов купонные ставки превышали 8,5% годовых, то сейчас опускаются ниже 7% годовых. «Условия привлечения облигационных займов значительно лучше кредитования, что и привлекает на долговой рынок как опытных эмитентов, так и новые имена. Нет уверенности, что текущая конъюнктура сохранится продолжительное время, что и формирует повышенное предложение»,— отмечает он.

Благоприятная рыночная конъюнктура побудила некоторые компании, которые размещали облигации в сентябре, повторить опыт,— ГТЛК, МКБ, группа ЛСР, «СУЭК-Финанс». Размещения проходили при высоком спросе инвесторов, что позволило «Роснефти», ГТЛК, «Роснано» увеличить объемы в 1,7–2 раза. «К тому же некоторым эмитентам удалось снизить ставки купонов относительно первоначально маркетируемого диапазона на 15–50 б. п.»,— отмечает господин Ермак. «Мы видим рост числа рыночных размещений и практически полное отсутствие закрытых сделок. При высоком спросе эмитенты предпочитают ориентироваться на инвесторов, чем на лимиты и поддержку организаторов»,— отмечает Артем Стариков

В ближайшие месяцы активность может сохраниться, считают участники рынка, поскольку ожидается еще одно понижение ключевой ставки. «По нашим оценкам, понижение на декабрьском заседании может составить 25–50 б. п. Одной из главных причин такого снижения может стать инфляция, которая к концу года может снизиться до примерно 3% в годовом выражении»,— считает Александр Ермак. В отсутствие внешних шоков до конца года облигационный рынок увидит много размещений, в том числе несколько дебютных на очень привлекательных условиях, полагает Артем Стариков: «На текущий момент у нас в пайплайне свыше 15 сделок до конца года без учета уже реализованных в четвертом квартале».

Виталий Гайдаев