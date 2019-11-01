Партии остались в прошлом

В Ульяновской области на новый виток выходят дискуссии, связанные с переходом города на так называемый метод «альтернативной котельной», приводящий тарифы на тепло к условному стандарту и позволяющий энергетикам инвестировать средства в развитие. Депутаты гордумы и регионального заксобрания опасаются значительного роста тарифов и высказывают недовольство тем, что решение принято мэром и губернатором без согласования с парламентом. Энергетики отмечают, что переход на новый метод приведет к «справедливой цене» и позволит обновить систему теплоснабжения. Эксперты считают, что говорить об эффективности метода еще рано, а власти должны были до перехода максимально информировать население и общественность о своих ­обязательствах.

В среду на заседании гордумы Ульяновска депутаты решили заслушать заместителя мэра Алексея Егорова, курирующего сферу ЖКХ, о состоянии перехода Ульяновска в ценовую зону теплоснабжения (на метод «альтернативной котельной»).

Напомним, речь идет о переходе Ульяновска на модель рынка тепла с расчетом тарифов по методу «альт­котельной», когда предельный уровень тарифа на теплоэнергию формируется на долгосрочный период и вычисляется исходя из параметров условной современной локальной котельной в данном регионе.

Такая возможность введена в 2017 году изменениями в Федеральный закон «О теплоснабжении» (№ 190ФЗ от 27.07.2010 г.). В Мин­энерго РФ считают, что такой подход избавит от недостатков старой схемы, основанной на анализе затрат, когда поставщик теплоэнергии не заинтересован в снижении издержек. На новую модель в качестве пилотных проектов пока перешли только два населенных пункта в России — Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области. В начале июня глава Ульяновска Сергей Панчин направил в Мин­энерго РФ совместное обращение мэрии и ПАО «Т Плюс» с предложением отнести Ульяновск к ценовой зоне теплоснабжения, приложив к нему копию согласия губернатора. 9 августа Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение правительства РФ.

Решение о переходе вызвало недовольство населения, всех политических партий, депутатов гордумы и заксобрания, обеспокоенных вероятностью значительного роста тарифов. Депутаты заксобрания высказывали возмущение тем, что мэр не поставил их в известность, и они узнали об этом, когда уже все было решено. В понедельник на публичных слушаниях по актуализации схемы теплоснабжения Ульяновска активисты «Единой России» собирали подписи против роста тарифов и перехода города на «альткотельную», депутаты от КПРФ призывали отказаться от перехода, заявляя, что «город отдают на кормление олигарху Весельбергу».

«Я категорически заявляю, что роста тарифов не может быть априори и не планируется!»— заявил депутатам гордумы заммэра Алексей Егоров, заметив, что «возможен рост не более 6%», зато новый метод позволит модернизировать систему теплоснабжения. Депутаты, напротив, отмечали, что «цена поднимется — это точно, и вся модернизация будет проходить за счет граждан». Депутат Антон Антипов предложил направить губернатору письмо — «выразить непонимание необходимости перехода на „альткотельную“ и предложить отказаться от проекта, если большинство населения против». Впрочем, остальные депутаты его не поддержали, но решили проанализировать все последствия перехода и заслушать представителя инициатора перехода — ПАО «Т Плюс».

Между тем ульяновский независимый юрист Константин Толкачев считает, что постановление правительства может быть отменено в связи с тем, что «нарушена процедура перехода на „альткотельную“». Согласно закону, мэр Ульяновска был обязан за 30 дней до своего обращения в правительство РФ направить депутатам регионального заксобрания уведомление о своих намерениях, а те — определиться по этому поводу в течение месяца. Однако в заксобрании утверждают, что такого извещения не было. «Я выяснял, никаких документов об этом в заксобрание не поступало»,— говорит лидер фракции КПРФ Айрат Гибатдинов. На то, что никто не поставил депутатов в известность, указывает и руководитель фракции «Единая Россия», секретарь реготделения партии Василий Гвоздев, отметивший, что «администрацией города разъяснительная работа была выполнена безобразно», и «если проект будет реализован, никакого повышения тарифов быть не должно». По словам господина Гвоздева, его поддерживает и партия, которая будет действовать и дальше в этом направлении, «вплоть до пикетной кампании». КПРФ направила прокурору области обращение с просьбой проверить законность процедуры перехода на «альткотельную».

Впрочем, директор филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс» Марат Феткуллов заявил „Ъ“, что в процедуре перехода «все необходимые регламенты были соблюдены». По его словам, компания инициировала переход на новый метод расчета цены, поскольку «необходимость обновления инфраструктуры назрела давно, это подтверждают эксперты и органы власти», «проблема есть, а решений нет». По словам директора, после перехода на альткотельную «жители города получат надежную сферу теплоснабжения и обновленную систему энерго­сбережения», в которые за 10 лет будет вложено более 7,8 млрд руб., в том числе и в теплосети муниципальных предприятий, и если сейчас люди, живущие в одинаковых квартирах, платят за тепло разные суммы — от 1000 руб. до 2000 руб. за Гкал., то после перехода «в городе будет установлена справедливая цена, не превышающая индекса роста платежей граждан за коммунальные услуги».

Замглавы Ульяновска Алексей Егоров, курирующий ЖКХ, от комментариев отказался.

Директор Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий ВШЭ Илья Долматов отмечает, что пока сложно говорить об эффективности нового метода тарифообразования, поскольку «альткотельная» введена в качестве пилотного проекта только в двух городах России, и «Минэнерго РФ еще только пытается понять, какие будут результаты». «Не нужно рассматривать метод как панацею — это лишь инструмент взаимодействия власти и компаний. И очень странно, что власти не разъяснили общественности и населению, какие они берут обязательства по обновлению и инвестициям, как они поступят, если потребуется дополнительный рост тарифов. А он, я думаю, потребуется, потому что иначе компания не пошла бы на это»,— сказал эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск