«Молот-Прикамье» в очередной раз уступил «Торосу»

В рамках чемпионата ВХЛ-Кубок шелкового пути хоккеисты «Молота-Прикамье» принимали на своем льду нижнекамский «Торос». Клуб из Башкирии является одним из самых неудобных соперников для пермяков. В чемпионатах России соперники встречались 60 раз. На счету «Молота» 18 побед, 1 ничья и 41 поражение. И на этот раз успех сопутствовал гостям – 2-1. Они забили по шайбе в первом и втором периоде. Хозяева сумели ответить лишь однажды, под занавес встречи. Гол на счету Андрея Щербова.

Следующая игра так же будет сложной для «молотобойцев». На своем льду 2 ноября они будут принимать альметьевский «Нефтяник».