Северо-Западный «Ростелеком» меняет руководство

Как стало известно “Ъ”, «Ростелеком» покидает директор макрорегиона «Северо-Запад» Андрей Балаценко, который руководил им шесть лет. Его место займет Антон Годовиков, который работал заместителем директора в центральном филиале «Ростелекома». Эксперты отмечают, что хоть господин Балаценко и выполнял производственные задачи, поставленные руководством «Ростелекома», к нему могли возникнуть вопросы по совершению ряда сделок с недвижимостью компании.

Сегодня гендиректор «Ростелекома» Михаил Осеевский представит коллективу нового руководителя Северо-Западного филиала «Ростелекома». Им стал 39-летний Антон Годовиков, ранее работавший на посту замдиректора центрального филиала «Ростелекома» и специализирующийся на работе с массовым сегментом. Господин Годовиков давно в отрасли и долго работал в Петербурге. С 2003 года он работал в ОАО «Северо-Западный Телеком» заместителем директора по оперативному управлению и развитию, начальником отдела тарифной политики. Спустя два года был назначен коммерческим директором филиала «Петербургская телефонная сеть». В ноябре 2005 г. был принят в ОАО «Ростелеком» на должность начальника управления по тарифной политике.

В пресс-службе «Ростелекома» информацию “Ъ” подтвердили.

«Антон Годовиков очень образованный человек и с хорошим опытом работы. Приход Антона — это усиление ‘’Ростелекома’’ в борьбе с компанией ‘’Эр-Телеком’’»,— говорит гендиректор Telecom daily Денис Кусков. По его информации, Андрей Балаценко сам попросил его отпустить по личным обстоятельствам. При этом на встрече с главными редакторами ряда городских изданий, которая состоялась на прошлой неделе, Андрей Балаценко не выглядел человеком, который вскоре собирается покинуть компанию. «Самое главное его достижение это то, что ‘’Ростелеком’’, несмотря на сделки ‘’Эр-Телекома’’, смог удержаться на первом месте в сегменте бизнеса и услуг для госорганов»,— сказал господин Кусков.

«С одной стороны, производственные задачи, поставленные центром, в целом выполнялись и бизнес-показатели макрорегиона были на удовлетворительном уровне. С другой стороны, предприятие реализовало ряд сделок, в том числе с недвижимостью, которые вызвали на местном рынке, мягко говоря, недоумение»,— сказал гендиректор «Рустелекома» Юрий Брюквин.

Алексей Кириченко