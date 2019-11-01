«Терминатор» собрался с сиквелами

В прокат вышел боевик «Терминатор: Темные судьбы», авторы которого решили отменить предыдущие сиквелы легендарной франшизы и опять начать с того места, на котором закончился «Терминатор-2» (1991). Отважную попытку еще раз войти в ту же реку (и снова при участии Арнольда Шварценеггера) оценивает Юлия Шагельман.

Достаточно взрослые зрители помнят, что конец света должен был наступить 29 августа 1997 года — в день, когда система искусственного интеллекта «Скайнет» развязала ядерную войну. Погибло 3 миллиарда человек, власть на земле захватили машины. Но некто Джон Коннор организовал сопротивление, и тогда «Скайнет» прислал в прошлое Терминатора, чтобы уничтожить героя в зародыше. Однако Джон и его мама Сара Коннор (Линда Хэмилтон) победили киборга-убийцу, и апокалипсис не состоялся.

Правда, будущее было трудно назвать светлым хотя бы потому, что в нем человечеству пришлось столкнуться с тремя продолжениями этой истории. «Терминатор-3: Восстание машин» вышел в 2003 году, «Терминатор: Да придет спаситель» в 2009-м, «Терминатор: Генезис» в 2015-м — и мало найдется в истории кино фильмов, которые были бы так плохо встречены критикой и зрителями. Все они снимались без участия Джеймса Кэмерона, хотя «Генезис» — попытка создания «альтернативной вселенной» — даже удостоился от него похвалы, которая только еще больше расстроила фанатов оригинальной дилогии.

Казалось бы, провальная судьба сиквелов должна была намекнуть, что Терминатора лучше оставить в покое, но, как небезосновательно замечает Сара Коннор в новом фильме, «эти идиоты ничему не учатся», и не зря же самая известная фраза в этой киносаге — «Я вернусь». В 2017 году Кэмерон объединился с продюсером «Генезиса» Дэвидом Эллисоном, чтобы снова перезапустить франшизу, причем со свойственным ему размахом сразу запланировал целую трилогию. В «Темных судьбах» отец-основатель выступил в качестве продюсера и одного из семи сценаристов, а ставить картину наняли режиссера «Дэдпула» Тима Миллера, чьей основной задачей, судя по всему, было проявлять как можно меньше творческой индивидуальности.

В первых же кадрах фильма авторы бестрепетно переписывают финал «Терминатора-2», тем самым лишая его какого-либо смысла. Потом действие переносится в 2020 год, в Мехико, где обычная девушка по имени Даниэла Рамос, для друзей Дани (Наталия Рейес), обычным утром отправляется работать на завод. Однако не успевает она повернуть за угол, как во дворе во вспышках молний появляется голый мужик с суровым лицом и пугает соседку. Это киборг-убийца из будущего, оттюнингованный, чтобы сливаться с местным населением (Гэбриел Луна). Вслед за ним оттуда же прибывает суперсолдат Грейс (Маккензи Дэвис) — человек со вживленными в организм киберэлементами, которые придают ей огромную силу, скорость и практически неуязвимость.

Нет, Судный день в 1997 году все-таки не случился и никакого «Скайнета» не появилось. Зато была создана система искусственного интеллекта «Легион», и она — кто бы мог подумать — развязала в будущем войну. Несколько миллиардов человек погибло, оставшиеся живут в трущобах и дерутся друг с другом за еду, власть захватили машины. Но человечество сумело организовать сопротивление, и «Легион» отправил в прошлое Терминатора, чтобы уничтожить его будущего лидера, а люди — своего бойца, чтобы этого лидера защитить. И если вам кажется, что все это вы уже видели, то это потому, что все это вы уже видели. Даже экшен-сцены, эволюционирующие от масштабных к разухабистым, а потом и вовсе смехотворным и в конце концов утомительным, почти все позаимствованы из «Терминатора-2», только в них больше компьютерной графики и меньше эмоций.

В соответствии с веяниями времени спаситель человечества теперь не какой-то будущий мессия мужского пола, а женщина, к тому же мексиканка, и суперсолдат тоже женщина. Однако их обеих легко и непринужденно обходит по части крутости постаревшая, но все такая же непреклонная Сара Коннор, которая одним своим появлением напоминает, что Кэмерон делал сильных женщин героинями своих фильмов, когда это еще не считалось специальным достижением.

А что же Арнольд Шварценеггер? Он вернулся, как и обещал, и неожиданно отвечает в фильме за юмор, пока не приходит время пожертвовать собой (да, это мы тоже уже видели). Вряд ли будет сюрпризом, что в финале добро, как ему и положено, снова побеждает. И, несмотря на явный задел на сиквел, очень хочется надеяться, что в последний раз.