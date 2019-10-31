«Татнефть» закрыла сделку по покупке у Neste сети АЗС и терминала в Петербурге

Neste подписала соглашение о продаже розничного топливного бизнеса в России, состоящего из 75 АЗС и терминала в Петербурге с компанией «Татнефть». Сделка закрыта. Об этом сообщили в пресс-службе финской компании.

Соглашение о продаже стороны подписали минувшим летом. Сделка была одобрена ФАС РФ в начале октября.

Ранее сообщалось, что после совершения сделки рознично-сбытовая сеть продолжит функционировать под брендом Neste в течение пяти лет, сообщили в пресс-службе ПАО «Татнефть».