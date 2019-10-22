ФАС разрешила «Татнефти» приобрести сеть АЗС Neste в Петербурге

Федеральная антимонопольная служба РФ выдала ООО «Татнефть-АЗС-Запад» (дочерняя компания ПАО «Татнефть») разрешение на приобретение сети из 75 автозаправочных станций финской корпорации Neste в Петербурге. При этом в ФАС отметили, что сделка приведет к ограничению конкуренции на топливном рынке Ленинградской области, а «Татнефть» займет доминирующее положение в регионе. В то же время саму сделку антимонопольщики отменять не стали, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее “Ъ-СПб” писал, что сделка по продаже сети АЗС Neste «Татнефти» может быть закрыта до конца года. Эксперты оценивают ее сумму от 5 до 18 млрд рублей.