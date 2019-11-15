Одна из важнейших социальных тем современного мира — обретение женщинами силы и власти. Вот еще одно подтверждение.

Коллекция Sportmax не просто посвящена энергичным и сильным женским образам. Она довольно агрессивна по настроению. Это такой своеобразный вариант городского милитари футуристического оттенка: немного спорта, немного преобразованной городской классики, много деконструированной мужской одежды. Недаром в среде фэшн-критиков эта коллекция Sportmax часто упоминается как ассоциирующаяся с женскими военизированными бригадами.

Но при всем этом Sportmax — бренд, посвященный практичной одежде для современной жизни, и бренд недаром успешный. Его дизайнеры создают практичную, красивую одежду, которую хочется носить: в ней удобно жить и работать и она удачно вписывается в гардероб активной жительницы города.

Главные ткани — сухая шерсть, традиционная для мужских формальных костюмов, глянцевая кожа и высокотехнологичные ткани вроде спортивного тонкого джерси и непромокаемого синтетического габардина. Из них составлены жакеты-тайеры, жесткие, с прямой линией плеча и напоминающими заплатки цветными вставками, и объемные бомберы-коконы. Юбки в мелкую складку — в основной части длины миди, с косыми клиньями из ткани другого цвета,— и юбки-портфели с нарочито небрежным запахом. А еще в коллекции есть прямые брюки, платья, задрапированные с помощью хлястиков и продетых в косые кулиски шнуров, комиссарские пальто и подчеркнуто простые свитеры якобы с чужого плеча.

Очень хороши аксессуары — военного вида кожаные сапоги и ботинки, отличной формы трикотажные кроссовки, сумки-саквояжи и сумки-патронташи. И выразительные солнечные очки, напоминающие о «Матрице» братьев, они же сестры, Вачовски. То есть коллекция не столько агрессивная, сколько защитная. И победительная.

Марина Прохорова