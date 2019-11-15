Вирджил Абло устал и с 10 октября отправился в трехмесячный отпуск, удалившись на это время от любой общественной, коммерческой и светской жизни.

Эта новость вызвала бурную неоднозначную реакцию в модной среде. Если публично все соглашаются с тем, что в последние годы эффективность Вирджила Абло, работающего и над коллекциями личного бренда Off-White, и мужскими коллекциями для Louis Vuitton, была несомненной, то в личных разговорах и телеграм-каналах шутят про утомительное рисование стрелок и скобок. И действительно, за год до создания в 2013 году Off-White Вирджил Абло очень успешно реализовал другой концепт — он рисовал свои символы на дешевых стоковых вещах Polo Ralph Lauren и продавал их задорого. В принципе, стилистика Off-White основана на тех же постпостмодернистских принципах.

Но настоящие поклонницы и поклонники Off-White, конечно, встревожены и интересуются судьбой коллекции следующего сезона. Особенно если учесть, что практически одновременно Демна Гвасалия объявил о своем уходе из своего личного бренда Vetements. А это уже тенденция. Проекты, основанные на хайпе, быстрой и безоговорочной популярности, конечно же, непросты. И конечны. Успех Off-White неслучаен: Вирджил Абло сумел сделать то, что нужно новому поколению: его вещи запоминаются, они понятно выглядят и просты в употреблении, они желанны, потому что часто продаются в условиях специально созданного дефицита, они требуют быстрой интуитивной покупки и, как все остромодное, принципиально делаются ненадолго. Наконец — и это чуть ли не важнейшее условие успеха — они обаятельны и очень выразительны. В стритвире Off-White можно найти следы «уродского шика», но это все наносное. Вирджил Абло создает вещи, исполненные гламура и сексуальности, просто это новое понимание гламура. Очень удачное — в этом мире шик не требует никаких особенных усилий, ни манер, ни лоска. Просто надо успеть купить новые вещи задорого. И вот это отрицание классического принципа pour etre belle il faut souffrir — «чтобы быть красивой, надо страдать»,— наверное, лучшее и самое прогрессивное из того, что заложено в эстетике Off-White. И вообще — он стилист с хорошим образованием и вкусом, поклонник Мартина Маржелы и Рей Кавакубо, последовательно несущий упрощенные вариации их дизайна в народ. Так что его коллекции вторичны, но при этом их вполне можно считать просветительскими.

Марина Прохорова