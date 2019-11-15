Франческо Риссо делает одежду, явно испытывая при этом удовольствие от интеллектуальных упражнений. Именно интеллектуальных, даже если очередная его работа посвящена чувственным удовольствиям.

Коллекцию Marni нынешнего сезона он сам охарактеризовал как «другой виток еретичества». Все эти вещи, безусловно, напоминают нам и о работах панк-дизайнеров вроде Вивьен Вествуд, и о деконструктивном концептуализме Рей Кавакубо и Джунии Ватанабэ, о темном романтизме Александра Маккуина и красоте безобразного Миуччи Прады. Но это переосмысление опыта предыдущих дизайнеров с почти прямым цитированием вообще стало одной из важнейших примет нынешнего развития моды. А Франческо Риссо создает очень внятные и профессионально зрелые образы и при этом высоко держит планку — Marni с самого начала была маркой, созданной для высокообразованных интеллектуалок, и сейчас ею остается. Конечно, нынешние образы выглядят более агрессивными, чем то, что создавала Консуэло Кастильони,— но это тоже требование модных трендов.

Вообще же нынешняя коллекция Marni тематизирует не столько удовольствия, сколько борьбу с тревогой. Черно-серо-бело-красная цветовая гамма, тревожные пиксельные принты и очень много деконструкции. Пальто и жакеты как будто бы распадаются по швам и сдерживаются металлическими цепями. Юбки с грубыми стежками предварительной наметки сложно драпируются, закручиваются, почти спадают с талии — и сочетание этих недошитых юбок с пижамными куртками выглядит абсолютно логично. Кроме того, в коллекции много вещей, выполненных излюбленным методом Франческо Риссо: они как будто механически соединены из двух совершенно разных по стилю, фасону и материалу половин. Тут поневоле вспоминаются карнавальные традиции и становится понятно, что Франческо Риссо убедительно и последовательно создает женскую вариацию вечного образа трикстера: коллекция Marni рассчитана на темные и тяжелые времена, и образ освобожденной не только от условностей, но и от предопределенности трикстерши — отличный метод защиты. Тем более что якобы недошитые и расхлябанные вещи Marni не только отлично сделаны, но и очень явно напоминают нам об аристократической барочной роскоши. Только в таком разобранном виде она сейчас смотрится дорого и достойно.

Марина Прохорова