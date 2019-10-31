Суд взыскал с компании Пригожина компенсацию за отравление детей в детсадах

Мещанский районный суд Москвы обязал комбинат питания «Конкорд» Евгения Пригожина и компанию ВИТО-1, которую СМИ связывали с с бизнесменом, выплатить компенсации родителям отравившихся в детских садах детей, сообщает «МБХ Медиа». Иски были удовлетворены частично, поскольку требования истцов к департаментам образования и здравоохранения Москвы и семи школам, где учились пострадавшие от вспышки дизентерии дети, были отклонены.

«Конкорд» и ВИТО-1 должны выплатить родителям компенсации морального вреда и затрат на лечение на общую сумму около 300 тыс. руб. (в среднем на одного истца приходится 10–15 тыс. руб. компенсации, подсчитало издание), притом что истцы требовали 16 млн руб.. Представлявшая интересы истцов юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь заявила, что компенсации очень небольшие, а решение суда будет обжаловано.

Представитель Роспотребнадзора, который был третьей стороной по искам, в ходе прений сказал, что санитарные врачи в ходе расследования причины вспышки дизентерии в детсадах не смогли установить источник заразы, однако вспышка заболевания определенно была связана с продуктами питания. «Причиной заболевания стало потребление инфицированных продуктов, поэтому вины с "Конкорда" мы не снимаем»,— сказал он (цитата по «Открытым медиа»).

Напомним, в декабре 2018 года в детских садах и школах Москвы произошло массовое отравление детей. ФБК опубликовал видеозапись о вспышке дизентерии и обвинил в этом компании Евгения Пригожина, занимающиеся поставками питания в учебные заведения. На видео мать одного из заразившихся детей Наталья Шилова рассказывала, что специально устроилась на работу в «Московский школьник», чтобы проверить, чем кормят детей. По словам госпожи Шиловой, ее уволили после того, как она начала рассказывать начальству о нарушениях. Юрист ФБК Любовь Соболь подала заявление с просьбой разобраться в ситуации мэру Москвы Сергею Собянину.

Позднее СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Следствие посчитало, что источником кишечной палочки стало сырье поставщика ВИТО-1, который поставляет питание в московские школы и детские сады вместе с компанией «Конкорд» Евгения Пригожина.

Подробнее о скандале с «Конкордом» — в публикации “Ъ” «Евгений Пригожин открыл холодильник».