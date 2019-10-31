«Бирюса» может стать технопарком

Здание торгового центра «Бирюса» (Шоссе Космонавтов, 63) может быть приспособлено под технопарк, сообщил РБК-Пермь председатель товарищества собственников недвижимости «Бирюса-Сервис» Владимир Ушаков. Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что после масштабных проверок по пожарной безопасности, владельцы ТЦ были вынуждены его закрыть. Затем здание выставлялось на продажу.

На днях состоялАсь встреча владельцев «Бирюсы» с представителями мэрии, на которой была высказана идея о создания технопарка. Для этого необходимо подать заявку в федеральную программу поддержки управляющих компаний технопарков.

Для получения статуса технопарка необходима общая площадь не менее 7 тыс. кв. м. Производством высокотехнологичной продукции должно быть занято не менее 80% площади технопарка.

Площадь здания под эти критерии подходит – она составляет 11 тыс. кв. м.

«Основа здания каркасного типа, и она позволяет произвести реконструкцию без особых капитальных затрат. Если потребуется расширение – у нас технические возможности есть», – сказал изданию Владимир Ушаков.