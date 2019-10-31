Биткойн оказался слишком открытым

Выпуск в России криптовалют может быть легализован на закрытых блокчейновых платформах. К такому выводу пришло большинство участников дискуссии о доработке законопроекта «О цифровых финансовых активах». Однако такое предложение не решает вопрос с легализацией уже существующих криптовалют, отмечают эксперты.

Сегодня глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков в ходе выступления на Digital FinTech Forum 2019 сообщил, что в рамках обсуждения законопроекта «О цифровых финансовых активах» предполагалось использование криптовалют на открытых платформах, в открытом блокчейне. «Думали о том, чтобы биткойн, эфир, другие криптовалюты могли бы свободно ходить, в том числе и в российском правовом пространстве, но ЦБ стал очень жестко на позиции, что это несет риски для российской финансовой системы и создаст большие проблемы в том числе и в борьбе с отмыванием капитала»,— цитирует депутата агентство «Интерфакс».

По словам господина Аксакова, большинство участников рынка, а также госструктур, поддерживают именно такой подход — легализацию через закрытый блокчейн.

«Это платформы, которые созданы на основе российского законодательства о ЦФА. В рамках этой информационной системы будет разрешена и покупка, и продажа, и обращение цифровых активов»,— уточнил он.

В октябре председатель Банка России Эльвира Набиуллина сравнила вложения в криптовалюты с игрой в казино. «Но есть житейская мудрость, что бесплатный сыр только в мышеловке: легко заработанные деньги быстро уходят. Поэтому это тоже ваш выбор, здесь государство никак не защищает ваши инвестиции в криптовалюты в отличие от вложений в банки, в организованном рынке»,— предупредила она.

При этом решение разрешить выпуск внутренних криптовалют только на закрытых платформах не решит вопрос с легализацией уже существующих криптовалют, отмечают эксперты. В частности, может не привести и к автоматическому запрету существующих виртуальных валют на открытых платформах. «В настоящий момент в России уже обращается большое количество различных криптовалют, основанных на открытых блокчейнах (биткойн, эфириум, вейвз и другие). Как мне представляется, неправильно делать вид, что их не существует, и никак не регулировать их обращение»,— отмечает гендиректор компании Tokenomica Артем Толкачев.

По его мнению, регулирование криптовалют, выпущенных в рамках закрытых регулируемых блокчейнов, «может помочь более активному внедрению технологии в бизнес-процессы, но точно не решит проблемы неясности правового статуса имеющихся криптовалют». Вместе с тем, как считает господин Толкачев, необходимо «детально анализировать формулировки и наличие санкций за их несоблюдение. Например, законом о Банке России введен запрет на выпуск денежных суррогатов, но нет ни их определения, ни ответственности за нарушение запрета».

Законопроект о цифровых финансовых активах был принят в первом чтении в мае 2018 года. Предполагается, что закон будет принят в текущем году и начнет работу с 2020 года.

Полина Смородская