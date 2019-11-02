«Учитывая напряженное положение в торговле табачными изделиями»

К концу 1969 года отсутствие в продаже папирос и сигарет, которое, как обычно в те годы, объясняли временными трудностями, превратило табачные изделия в остродефицитный товар. А Министерство торговли РСФСР сообщало в ЦК КПСС, что в следующем году ситуация только ухудшится.

«В связи с недостаточностью фондов»

Как правило, любые воспоминания о дефиците товаров и продуктов в советские времена вызывают ожесточенные споры. Всегда находятся люди, упорно доказывающие, что у них в республике, области, районе, городе недостатка в молоке, овощах, телевизорах или чем-то другом никогда не существовало. И в этом нет ничего странного. Ведь распределение ограниченных ресурсов всего и вся по разным регионам СССР, несмотря на все разговоры о всеобщем равенстве и плановом хозяйстве, происходило неравномерно.

Если, например, секретарь какого-либо обкома дорастал до уровня секретаря ЦК КПСС или члена Политбюро и при этом сохранял добрые отношения со своим бывшим регионом, для этой области или автономной республики находились и выделялись дополнительные фонды товаров. Поскольку руководители Госплана утверждались на своих постах ЦК и волей-неволей были вынуждены прислушиваться к мнению высоких партийных руководителей.

Кроме того, существовало особое снабжение крупных промышленных центров и столичных городов. Причем отнюдь не равное. К примеру, в декабре 1969 года области РСФСР должны были по плану отгрузить в Москву, население которой составляло 7 млн человек, 29 тыс. тонн мяса. А в Ленинград с населением чуть менее 4 млн — 3 тыс. тонн.

Однако неожиданно возникший в 1969 году дефицит папирос и сигарет охватил все края, области и республики Российской Федерации в равной мере. Во всяком случае, так об этом докладывал в ЦК КПСС заместитель министра торговли РСФСР А. Н. Сергиенко. В его записке о недостаточности ресурсов табачных изделий от 22 декабря 1969 года говорилось:

«Торговля табачными изделиями в течение всего 1969 года и особенно во II полугодии повсеместно в РСФСР проходила с перебоями.

Продажа этих изделий в 1969 году возросла по сравнению с 1968 годом на 10,9%.

В связи с недостаточностью фондов резко сократились остатки табачных изделий в розничных торговых организациях».

Рост потребления табака, папирос и сигарет был вполне объясним. Год выдался довольно тяжелый. Шло активное сворачивание косыгинской экономической реформы, предусматривавшей переход предприятий на хозрасчет и предоставление им большей самостоятельности. В результате надежды на скорое увеличение заработков и улучшение условий жизни рухнули. А к этому добавлялось напряжение, вызываемое постоянным ростом цен и будоражившими страну слухами о грядущих новых удорожаниях товаров и продуктов ( см. «Не может стабилизироваться наша экономика» ).

Причем улучшения ситуации в торговле табачными изделиями не ожидалось.

«Заявка на эти изделия,— писал Сергиенко,— представленная МТ РСФСР на 1970 год в объеме 1600 млн рублей, не удовлетворена.

Рыночный фонд табачных изделий установлен в объеме 1399 млн рублей, то есть ниже уточненного плана 1969 года и ниже ожидаемой реализации с. г.

Таким образом, выделяемые на 1970 год рыночные фонды табачных изделий не только не дадут возможности восполнить остатки в рознице, но и не обеспечат бесперебойной торговли ими.

Для нормализации торговли табачными изделиями для РСФСР требуется на 1970 год дополнительно этих изделий на 200 млн рублей».

«Установлен Госпланом СССР»

Министерства торговли СССР и РСФСР имели разное мнение о распространенности табачного дефицита в республиках, краях и областях России Фото: Валерий Христофоров / ТАСС

Записку Сергиенко переслали в Министерство торговли СССР для принятия мер. И 12 января 1970 года в ЦК КПСС пришел ответ заместителя министра П. Д. Кондрашова, составленный в лучших аппаратных традициях того времени.

Прежде всего в документе отмечалось, что к Минторгу СССР претензий по торговле табачными изделиями быть не может, поскольку план продаж перевыполнен:

«По предварительным данным, план поставки табачных изделий по рыночному фонду в 1969 году выполнен по СССР на 102,7%, в том числе по РСФСР — на 102,8%.

Населению продано табачных изделий на сумму 2562 млн рублей (примерно 338 млрд штук) против 2362,7 млн рублей (327 млрд штук) проданных в 1968 году, или больше по сумме на 8,4% и по количеству на 3,4%.

По РСФСР в 1969 году продано населению табачных изделий на сумму 1460 млн рублей (примерно 190 млрд штук) против 1317 млн рублей (180 млрд штук) в 1968 году, или с ростом по сумме на 10,8%, по количеству на 5,5%».

Разница в росте продаж в денежном и количественном выражении означала, что табачные изделия подорожали. Но внимание высокопоставленных читателей записки Минторга на этом не заострялось, а шел переход к признанию существования табачного дефицита:

«Несмотря на такое увеличение реализации, спрос населения в ряде городов и районов РСФСР удовлетворяется не полностью.

Для нормальной торговли в 1970 году, а также доведения запасов в оптовых и розничных организациях до норматива и обеспечения внерыночных потребителей Министерством торговли СССР определена потребность табачных изделий в сумме 2740 млн рублей, или 370 млрд штук, из них за счет отечественного производства — 330 млрд штук, за счет импорта — 40 млрд штук. При этом поставка по рыночному фонду в 1970 году предусматривалась в целом по СССР на сумму 2670 млн рублей (361 млрд штук), в том числе по РСФСР — на сумму не менее 1500 млн рублей, или с ростом против 1969 года по СССР и РСФСР на 4%».

А затем Министерство торговли СССР мягко перекладывало ответственность за сложившееся положение, как тогда говорилось, «на смежников» — на Госплан СССР:

«Однако в народнохозяйственном плане на 1970 год предусмотрено производство табачных изделий в количестве 317 млрд штук и закупка по импорту — 28,2 млрд штук, т. е. всего ресурсов 345,2 млрд штук при потребности не менее 370 млрд штук.

Рыночный фонд табачных изделий на 1970 год установлен Госпланом СССР в целом по стране в сумме 2535 млн рублей при потребности не менее 2670 млн рублей, или ниже на 135 млн рублей (примерно на 20 млрд штук).

Сумма заявок Советов Министров союзных республик и централизованных получателей для рыночного фонда табачных изделий на 1970 год составляет 2681 млн рублей, из них по РСФСР — 1500 млн рублей.

Исходя из утвержденного Госпланом СССР рыночного фонда табачных изделий в целом по стране в сумме 2535 млн рублей, а также с учетом необходимости полного обеспечения централизованных получателей Минторгом СССР выделено РСФСР табачных изделий на сумму 1395 млн рублей (примерно 191 млрд штук)».

«Увеличивается за счет сокращения запасов»

Но Министерство торговли СССР, как сообщалось в той же записке, принимало все возможные меры для ликвидации дефицита:

Сумма заявок торговых организаций намного превышала совокупные мощности производственных Фото: РГАКФД/Росинформ, Коммерсантъ

«Учитывая напряженное положение в торговле табачными изделиями, особенно в РСФСР, Министерством торговли СССР принимаются меры по изысканию дополнительных ресурсов папирос и сигарет. По ходатайству Министерства торговли СССР Министерством внешней торговли достигнута договоренность о дополнительной закупке в Болгарии 5 млрд штук сигарет (межправительственный протокол от 15 декабря 1969 года). Из этого количества 4 млрд штук (на сумму около 50 млн рублей) выделяется РСФСР (по сообщению В/О “Разноэкспорт”, контракт на эту закупку должен быть подписан в январе с. г.)».

Говорилось в записке и о других мерах:

«В соответствии с решением бюджетной комиссии рыночный фонд табачных изделий на 1970 год увеличивается за счет сокращения запасов в опте и улучшения ассортимента по СССР на 8,2 млн рублей, из них РСФСР на 4,5 млн рублей».

Правда, «улучшение ассортимента», как правило, означало увеличение цен. Однако Минторг заверял ЦК, что с помощью предложенных мер острота проблемы будет уменьшена:

«Таким образом, рыночный фонд табачных изделий по РСФСР на 1970 год увеличивается на 54,5 млн рублей.

Кроме того, за счет прибывших в январе с. г. из Кубы (так в тексте.— “История”) табачных изделий (по контракту 1969 года) РСФСР 9 января с. г. выделено дополнительно сигарет на 6,2 млн рублей.

В целях улучшения торговли табачными изделиями Министерством торговли СССР направлено в Госплан СССР ходатайство об увеличении в 1970 году производства табачных изделий и завоза их по импорту. При положительном решении этого вопроса первоочередно будет учтена потребность РСФСР».

Однако от ходатайства в Госплан до реального решения вопроса путь был неблизким. Особенно когда в условиях постоянного дефицита валюты речь шла о закупках за границей. Так что, несмотря на то что получавшееся в результате предпринятых действий увеличение фондов табачных изделий на 60,7 млн руб. было значительно меньше 200 млн руб., о которых писал А. Н. Сергиенко, в отделе торговли и бытового обслуживания ЦК КПСС сочли, что проблема решена.

Но что же происходило в это время в РСФСР на самом деле? Дефицит сигарет и папирос с 1969 года в большинстве регионов стал хроническим. Вполне возможно, что в каких-то местах ситуация была иной. Несомненно одно. Легковесное отношение к серьезной проблеме впоследствии привело к памятным и теперь «табачным бунтам».

Евгений Жирнов