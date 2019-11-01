Насилие дошло до суда

Главное управление СК России завершило расследование уголовного дела в отношении 52-летнего предпринимателя из Челябинска Сергея Кокорина, которого обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетними воспитанниками (п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ) психоневрологического интерната в поселке Лазурный в Челябинской области. Пострадавшими от его действий признаны девять детей в возрасте до 14 лет. Недавно обвиняемого отправили в СИЗО: выяснилось, что во время домашнего ареста он пытался встретиться с пострадавшими и давил на свидетелей, чтобы они изменили показания. Будут ли наказаны за халатность сотрудники соцзащиты, которые выдали Сергею Кокорину разрешение на посещение детей, в СКР не сообщают.



СК России завершил расследование уголовного дела о массовом сексуальном насилии в Лазурненском психоневрологическом интернате в Красноармейском районе Челябинской области. В качестве обвиняемого по делу проходит 52-летний предприниматель Сергей Кокорин. Следствие вменяет ему совершение преступления по п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста, предусматривает до 20 лет лишения свободы»). Пострадавшими от его действия признаны девять детей. В марте этого года сообщалось, что в деле фигурирует один пострадавший ребенок, до этого говорилось о семи жертвах педофилии.

Вину Сергей Кокорин не признает. В интервью местным СМИ, находясь под домашним арестом, он заявил, что взрослые заставили подростков дать обвинительные показания из-за «финансовых интересов», связанных с земельным участком, на котором находится интернат. Также он предполагал, что некие зарубежные НКО могли инициировать громкий скандал в преддверии президентских выборов.

По версии следствия, с мая 2015-го по август 2017 года обвиняемый, используя беспомощное состояние малолетних воспитанников детского дома в Челябинской области, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девяти мальчиков. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Если он не найдет противоречий, дело будет направлено в суд.

Сергею Кокорину в конце сентября изменили меру пресечения. Из-под домашнего ареста его отправили в СИЗО. Условия содержания обвиняемого были ужесточены, потому что, находясь под домашним арестом, мужчина покидал квартиру, встречался со свидетелями и потерпевшими, принуждал их изменить показания.

О фактах насилия над воспитанниками Лазурненского интерната стало известно в феврале прошлого года. Приемные родители мальчиков-сирот узнали, что в учреждении дети подвергались «действиям сексуального характера» со стороны посетителей интерната. По данным опекунов, в преступлениях замешаны как минимум четыре педагога интерната и еще один мужчина, не работавший в учреждении. Однако задержан был только Сергей Кокорин, его взяли под стражу в январе 2018 года. В начале расследования дела от работы были отстранены четыре сотрудника интерната, а директор уволена. Однако в середине марта педагоги вернулись к исполнению своих должностных обязанностей. Следственный комитет России 16 марта сообщал, что «следствием не получено данных, подтверждающих причастность педагогов к совершению преступлений, поэтому их процессуальный статус — свидетели, а оснований для отстранения их от занимаемых должностей не имелось». Позже интернат расформировали. Администрация Красноармейского района проводит оценку стоимости имущества, после этого здание, коммунальные сети и земельный участок выставят на торги.

По фактам массового сексуального насилия в Лазурненском интернате было возбуждено еще одно уголовное дело — о халатности сотрудников Центрального управления социальной защиты населения администрации Челябинска. Специалисты ведомства выдали Сергею Кокорину официальное разрешение на посещение воспитанников интерната. При этом никто не узнавал, зачем постороннему мужчине нужен доступ в учреждение, нет ли у него психических отклонений. В СК России отказались предоставлять информацию о фигурантах и ходе расследования дела о халатности. На запрос “Ъ-Южный Урал” ответили, что вся «допустимая информация о расследовании этого дела» ограничивается сообщением о завершении расследования уголовного дела в отношении Сергея Кокорина.

Адвокат правозащитной организации «Зона права» Андрей Лепехин, который представляет интересы приемных семей, отказался комментировать дело, потому что родители не хотят дополнительной огласки. Известно, что две семьи переехали из Челябинской области в Краснодарский край, чтобы оградить детей от давления следователей и нежелательного внимания СМИ.

Карина Кальярова