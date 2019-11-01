Бизнес под откос

Бывший глава администрации Миасса Станислав Третьяков обратился к уполномоченному по защите прав предпринимателей при президенте России Борису Титову с жалобой на необоснованное уголовное преследование. Экс-чиновника задержали в ноябре 2018 года, ему предъявили обвинение в двух эпизодах получения взяток и превышении должностных полномочий. По словам представителей СК, расследование находится в завершающей стадии. Станислав Третьяков категорически отрицает вину. В обращении к господину Титову он подчеркнул, что из-за необоснованного преследования и надуманного обвинения страдает репутация человека и предпринимателя, а реальный бизнес терпит убытки: одна из удачно, по его словам, стартовавших компаний сейчас находится на грани закрытия, другую пришлось продать.



Бывший глава администрации Миасса Станислав Третьяков, который уже почти год находится под следствием по обвинению в совершении коррупционных преступлений, направил обращение к уполномоченному по правам предпринимателей в России Борису Титову. В приемной омбудсмена “Ъ-Южный Урал” подтвердили факт получения жалобы, она находится в работе.

В обращении (текст имеется в распоряжении “Ъ-Южный Урал”) экс-чиновник говорит о том, что более 20 лет занимается бизнесом, до прихода на муниципальную службу имел стабильный доход и был обеспеченным человеком с честной репутацией. В мэрию Миасса его пригласили в 2012 году на должность заместителя главы администрации — председателя комитета по управлению имуществом, по словам Станислава Третьякова, как раз «за жизненную позицию и непримиримость к любым коррупционным проявлениям». В 2013-м большинством голосов депутаты утвердили его на должность сити-менеджера. Отработав в мэрии в общей сложности три года, он уволился по собственному желанию в 2015 году и вернулся в бизнес. Однако в ноябре 2018 года его задержали по обвинению в получении взятки в размере 145 тыс. руб., которую он якобы получил на должности замглавы в 2012 году.

«Меня поместили в СИЗО, где я провел пять месяцев, следователь запрещал мне звонки. Несмотря на ходатайства, мне отказали во всех свиданиях с директорами моих предприятий. В нарушение ст.47 УПК РФ следователь не давал мне возможности встречи с нотариусом (чтобы выдать доверенность на управление бизнесом) более трех месяцев. В итоге добиться встречи с нотариусом удалось только после обращения моих адвокатов в суд. Счета моего предприятия — АО “Уральский финансово-промышленный холдинг” — были заблокированы. В связи с тем, что следствие широко озвучило информацию о моем задержании в СМИ, многие партнеры и лизинговые компании воздержались от дальнейшего сотрудничества с моими предприятиями»,— говорится в обращении. По словам Станислава Третьякова, после перевода под домашний арест управлять бизнесом также было невозможно из-за запретов встречаться с сотрудниками и руководителями организаций, пользоваться телефоном, интернетом и почтой. В результате запущенный в 2016 году стартап — ООО «Уральский холдинг спецтехники» — сейчас находится на грани закрытия, еще одно сельскохозяйственное предприятие — ООО «Северное поле» — пришлось продать. Предприниматель сообщает в обращении, что остановлен перспективный инвестиционный проект с участием партнеров из Чехии стоимостью более 70 млн руб. «Самое важное, что мы уже представили следствию все доказательства моей невиновности и абсурдности обвинения. Мы достоверно подтвердили отсутствие у меня должностных полномочий в 2012 году, а значит и объективную невозможность передачи и получения взяток. Это уже не говоря о моих жизненных принципах: никогда не брал взяток и пресекал любые коррупционные проявления сотрудников. Однако следствие, не желая признавать своих ошибок, продолжает вести незаконное и необоснованное «расследование», задача которого уже не установление истины, а защита «чести мундира». И пока длится это «расследование», я не имею возможности полноценно управлять предприятиями, вести бизнес, осуществлять новые проекты»,— заявляет господин Третьяков.

С момента задержания в отношении него было возбуждено три уголовных дела: помимо эпизода со взяткой в размере 145 тыс. (ч.3 ст.290 УК РФ), в апреле 2019 года ему предъявили обвинение в получении 300 тыс. руб. от представителя управляющей компании (п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ), а в сентябре — в превышении должностных полномочий (п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ). После семи месяцев СИЗО и домашнего ареста, в июне этого года, суд освободил Станислава Третьякова, избрав ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Следователь по делу в отношении экс-чиновника Евгений Долгаев не стал комментировать расследование, переадресовав все вопросы в региональное управление Следственного комитета РФ.

«Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии. Какие-либо подробные комментарии в интересах следствия не даем, они будут даны при направлении дела в суд»,— сообщили “Ъ-Южный Урал” в пресс-службе регионального ведомства.

Согласно постановлению о возбуждении второго дела (имеется в распоряжении “Ъ-Южный Урал”), следствие считает, что Станислав Третьяков в октябре 2012 года получил 300 тыс. руб. от представителя ООО «Миасская управляющая компания» (МУК) Алексея Сафонова (был осужден в 2017 года на девять лет лишения свободы за получение взяток на сумму более 4 млн руб. на посту замглавы Чебаркуля) за предоставление преимущественного права выкупа арендуемого имущества.

Станислав Третьяков не признает вину, настаивая на том, что все обвинения строятся лишь на показаниях лиц, которые находились под следствием или осуждены. Так, по его словам, Сафонов физически не мог дать ему взятку в октябре 2012 года за выкуп муниципального имущества, поскольку оно было включено в перечень «непродаваемого» решением собрания депутатов города еще в 2011 году. Это решение в сентябре 2012 года признал законным Федеральный арбитражный суд Уральского округа, отказав в иске МУК. Повлиять на решение суда или его не исполнить заместитель главы администрации не мог, утверждает Станислав Третьяков.

Суть обвинения по факту превышения полномочий заключается в том, что в 2015 году сити-менеджер издал нормативно-правовой акт, которым предписал муниципальному предприятию «обеспечить надлежащее оказание коммунальных услуг» жителям домов, управляемых МУК, чем нарушил права и интересы последней и причинил ей ущерб в размере 10,8 млн руб., говорится в постановлении о возбуждении дела. Причинение «тяжких последствий» компании, по мнению следствия, выразились в «предоставлении преимущественных условий» выхода на рынок услуг по управлению домами для МУП, в результате МУК не получила доход, который могла бы получить.

Этот эпизод обвинения Станислав Третьяков и его адвокат называют надуманным и возникшим лишь после того, как у следствия появились «неоспоримые доказательства невиновности по первым двум эпизодам». По словам бывшего сити-менеджера, постановление, из-за которого его обвиняют, появилось после проверки жалоб жителей на некачественную работу УК. В ходе инспекции, проведенной с участием представителей средств массовой информации, в домах были обнаружены затопленные канализацией подвалы с трупами животных, грибком, плесенью. Для устранения нарушений и «предотвращения наступления негативных последствий», по словам экс-чиновника, и было издано постановление, согласно которому МУП «Городская управляющая компания» должно было ликвидировать аварийные ситуации, а жители получили право выбора управляющей компании.

Станислав Третьяков утверждает, что с первого дня после задержания требовал проверить его и свидетелей обвинения на полиграфе, однако это удалось лишь через восемь месяцев после задержания. По словам экс-главы администрации, результаты полиграфа подтвердили, что он говорит правду и не брал взяток, а свидетели обвинения, давшие показание на него в рамках заключенных ими досудебных соглашений со следствием, солгали.

«У меня сложилось впечатление, что следственные органы пытаются просто повысить показатели борьбы с коррупцией. При этом уже не важно кто ты, как жил и работал, совершал или не совершал преступлений. Становишься не человеком, не предпринимателем, а “галочкой” в отчете. В то время, когда руководство страны говорит о необходимости поддержки и сохранения бизнеса, следствию интересно лишь одно — показатели»,— комментирует бывший глава администрации Миасса.

Ранее господин Третьяков пожаловался на необоснованное уголовное преследование руководству регионального управления СК РФ. В удовлетворении его жалобы бывший руководитель Денис Чернятьев, который недавно был переведен в другой регион РФ, отказал. Еще одну жалобу с просьбой разобраться в ситуации Станислав Третьяков направил председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину (ответ пока не получен).

Юлия Гарипова