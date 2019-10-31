Обманувший более 100 дольщиков в Кизеле строитель получил 2, 5 года колонии

Кизеловский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «Технострой» Владимира Соболоева. Как сообщает краевая прокуратура, господин Соболев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере). Суд приговорил экс-директора к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, штрафом в доход государства в размере 400 тыс. руб. Также на осужденного возложена обязанность возместить ущерб.

Установлено, что подсудимый, возглавляя строительную организацию, занимающуюся возведением многоквартирного жилого 8-ми секционного дома по ул. Пролетарская, 43 Кизела, присвоил денежные средства, выделенные на переселение граждан из ветхого жилищного фонда. В 2010-2013 годах он заключал от имени ООО «Технострой» с гражданами договоры на участие в долевом строительстве. Жилье, которое строила организация, предназначалось для граждан, проживающих в непригодных домах, пострадавших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах Кизеловского муниципального района.

Построив половину комплекса, не намереваясь достраивать оставшуюся часть, он похитил перечисленные районной администрацией деньги. В итоге средства поступили на счета подставных организацией с номинальными руководителями. Ущерб от его действий составил более 76 млн руб., в числе пострадавших – свыше 100 физлиц.