Facebook удалил «российские аккаунты» за вмешательство в дела других государств

Социальная сеть Facebook сообщила об удалении 66 аккаунтов, 83 страниц и 11 групп, а также 12 аккаунтов в Instagram за скоординированную кампанию дезинформации, направленную на африканские государства Мозамбик, Мадагаскар, ЦАР, ДРК, Кот-д`Ивуар, Камерун, Судан и Ливию. Проверка, проведенная Facebook при поддержке Стэнфордского университета, показала, что эта кампания дезинформации исходила из России и была связана со структурами российского бизнесмена Евгения Пригожина.

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Facebook сообщает, что лица, стоящие за этой деятельностью, использовали фейковые и настоящие аккаунты граждан вышеуказанных африканских государств, публиковали мировые и местные политические новости, включая сообщения о выборах в регионе с явной поддержкой в адрес какого-то конкретного кандидата или партии, информацию о российской политике в Африке, а также критику в адрес американской политики. У некоторых страниц было до 475 тыс. подписчиков, и на размещение рекламы в интернете ими было потрачено почти $90 тыс., причем оплата делалась как в американских долларах, так и в российских рублях, евро и египетских фунтах. Как сообщает Facebook, первая реклама была размещена в апреле 2018 года, последняя — в нынешнем октябре.

Алена Миклашевская