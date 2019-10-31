Новую метлу по-новому метут

31 октября в Москве, Санкт-Петербурге и еще четырех регионах, Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Федеральная налоговая служба (ФНС) проводят мероприятия по проверке структур, занимающихся обслуживанием офисных комплексов. Одновременное изъятие документов в клининговых компаниях должно дать ФНС доказательства их работы с «площадками», организующими незаконные налоговые вычеты, а также, возможно,— данные о сознательном участии заказчиков клининговых услуг в уклонении от налогов.

Как стало известно “Ъ”, управление «К» четвертой службы ФСБ 31 октября проводит «мероприятия с изъятием документации» в офисах более 20 юридических лиц в шести регионах: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Тамбовской области, Красноярском крае и Челябинской области. В оперативно-разыскных мероприятиях участвуют представители ФНС. Фактически речь идет о совместных силовых рейдах в структурах, занимающихся клининговым бизнесом.

Это логическое продолжение двухлетней кампании ФНС по «обелению» бизнеса по обслуживанию офисных помещений, который отказывается от полной легализации и предположительно участвует в незаконных схемах оптимизации налогов.

Это касается, в том числе, одного из крупнейших и старейших представителей этого бизнеса — ГК F5 Service.

В ФСБ происходящее не комментируют. В ФНС “Ъ” подтвердили, что у этих компаний существуют договоренности с заказчиками, ценовые условия которых не предполагают обязательные налоговые отчисления, а также соответствующую оплату труда.

По данным “Ъ”, ФНС интересует в том числе документация и переписка юрлиц по контрактам. Она поможет доказать, что заключая контракты с клиниговыми компаниями, заказчики знали, что исполнитель не намерен уплачивать налоги с фонда оплаты труда. Кроме того, ФНС и ФСБ интересуют контакты клининговых структур (речь идет об относительно крупных группах юрлиц и ИП, в ряде случаев использующих механизмы «дробления» бизнеса и специальные налоговые режимы) с «площадками», обеспечивающие уборщикам незаконное применение налоговых вычетов.

Спецоперация готовилась ФНС и ФСБ в течение нескольких месяцев в полностью закрытом режиме. Ей предшествовали последние попытки ФНС дать возможность представителям теневого клинингового бизнеса пойти по пути, с 2017 года пройденному большей частью «белого» сектора этого рынка, организовавшей по рекомендации ФНС де-факто частную саморегулируемую организацию на базе объединенной Ассоциации клининговых и фасилити-операторов (АКФО). Это стало достаточно стандартной схемой «обеления» ФНС отдельных секторов рынка услуг. Она предполагает длительный период анализа, отраслевые договоренности под контролем в том числе ФАС, переходный период и лишь затем применение законных мер давления на неплательщиков налогов.

Происходящее 31 октября в офисах клининговых компаний — это сигнал не только для рынка сервисных услуг, но и не в последнюю очередь для покупателей демпинговых услуг, очевидно информированных о том, что низкий уровень цен поставщиков достигается уклонением от налогов.

Дмитрий Бутрин