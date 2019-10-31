Городские власти решили спилить столетний тополь

В Театральном саду возле оперного театра будет убран старовозрастной аварийный тополь, сообщила сегодня мэрия Перми. По информации чиновников, дереву более 100 лет. Его обхват составляет 4м 25 см.

Чиновники решили спилить тополь по результатам обследования, проведенного учеными ПГНИУ и ПГАТУ. Экспертиза установила, что внутри дерева идет процесс гниения. Часть тополя можно «разобрать руками», так как внутри труха. «Этот тополь уже представляет опасность для людей, особенно при сильном ветре. Так, во время недавних порывов шквалистого ветра в начале этой недели с тополя уже падали ветки. В ближайшее время МКУ «Благоустройство Ленинского района» планово уберет аварийное дерево, не дожидаясь возможных происшествий» - заявили в мэрии.