В деле «Лайк моторса» насчитали более двухсот потерпевших

Уголовное дело по факту мошенничества сотрудниками автосалона «Лайк моторс» передано для дальнейшего расследования из отдела полиции Пермского района в следственную часть ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю. По словам начальника краевого главка МВД генерал-майора Михаила Давыдова, по состоянию на конец октября заявления на сотрудников автосалон написали 232 жителя Прикамья.

По версии следствия, сотрудники автосалона путем обмана по программе Trade-In приобретали у граждан их машины по цене 1 руб. После чего, оказывая психологическое давление на клиента, вынуждали покупать автомобиль из салона по завышенной в два раза цене. Также, вводя клиентов в заблуждение, оформляли кредитные договоры по завышенной ставке и на суммы, превышающие в разы стоимость транспортных средств.

В отношении них было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере).