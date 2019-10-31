Зеленский: «Северный поток-2» усилит Россию и ослабит Европу

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал разрешение Дании строить «Северный поток-2» на своей территории. По его мнению, это усилит позиции России и ослабит Европу.

«Это не просто вопрос энергетической безопасности, или не столько. Это вопрос геополитический. Поэтому я вам скажу откровенно, что это усиливает Россию и ослабляет Европу»,— сказал он во время брифинга с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом (цитата по «Укринформ»). По словам господина Зеленского, к такому исходу были готовы и лично он, и правительство.

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова ускорить подготовку к вступлению в НАТО.

Напомним, Датское энергетическое агентство вчера, 30 октября, разрешило строить газопровод в экономической зоне страны. Процесс получения разрешения длился с апреля 2017 года. На строительство газопровода на этом участке потребуется около пяти недель.

Подробнее о разрешении Дании строить «Северный поток-2» читайте в материале “Ъ” «Принцип датский».