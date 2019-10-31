Арестован подозреваемый в организации взрыва в центре Перми

В Перми арестован подозреваемый в незаконном хранении взрывных устройств и повреждении легкового автомобиля в центре города путем взрыва. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, подозреваемый был задержан в ходе совместной спецоперации сотрудников полиции, регионального УФСБ и бойцов Росгвардии. В багажнике автомобиля пермяка 1962 года рождения было обнаружено взрывное устройство. Еще два гражданин хранил во дворе своего частного дома. Подозреваемому предъявлено обвинение, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По словам начальника ГУ МВД по Пермскому краю генерал-майора полиции Михаила Давыдова, мотивом действий обвиняемого могла стать месть.

Сообщение о том, что у дома по Комсомольскому проспекту произошел громкий хлопок и поврежден автомобиль «Ниссан Кашкай», поступило в полицию 18 октября около 20.30. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции, регионального УФСБ. Правоохранители организовали оцепление территории и провели детальный осмотр. Под правым передним колесом иномарки они обнаружили самодельное взрывное устройство. Автомобилю были причинены механические повреждения, пострадало и транспортное средство, припаркованное рядом. Пострадавших людей в результате инцидента нет.