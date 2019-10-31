Светлаков связал закрытие «Прожекторперисхилтон» с цензурой

Телеведущий Сергей Светлаков в интервью РБК заявил, что юмористическая программа «Прожекторперисхилтон» закрылась из-за формата «Первого канала», не позволяющего шутить на актуальные темы. Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст в 2012 году сообщал, что «Прожекторперисхилтон» не выйдет в эфир из-за контрактов ведущих Сергея Светлакова и Гарика Мартиросяна с другим телеканалом.

По словам господина Светлакова, программа закрылась, потому что ведущие «не захотели чувствовать себя идиотами». «Мы какие-то вещи не освещаем в стране, а говорим про то, что в Норильске суслик родил еще одного суслика. И про это шутим»,— пояснил телеведущий.

В ответ представитель «Первого канала» вновь напомнил про контракт господина Светлакова с ТНТ, который не позволял ему вести передачу на другом канале. Он связал заявление одного из ведущих «Прожекторперисхилтон» с желанием привлечь внимание к предстоящим концертам. «Это слишком известная история, чтобы спустя семь лет изобрести ее новую версию и, изображая Герцена, за этот счет продать билеты на концерт»,— добавил собеседник РБК.

Напомним, «Прожекторперисхилтон» выходил с 2008 по 2012 год на «Первом канале». Александр Цекало, Сергей Светлаков, Иван Ургант и Гарик Мартиросян обсуждали в юмористической форме новости недели с известными гостями.

Генеральный директор «Первого канала» пояснял, что ему позвонил генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» (входит канал ТНТ) Николай Сенкевич и сообщил, что с Сергеем Светлаковым и Гариком Мартиросяном заключены новые контракты, по которым они не могут быть еще и ведущими на «Первом канале». На просьбу господина Эрнста сделать исключение господин Сенкевич ответил отказом. Замену ведущих на других руководство телеканала исключило.

Подробнее о закрытии программы читайте в материале “Ъ” «"Первый канал" выключает "Прожекторперисхилтон"».