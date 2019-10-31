СКР заподозрил чиновников мэрии Перми в халатности

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами администрации Перми и Кировского района при рассмотрении жалоб жителей на аварийность жилого дома.

Как сообщается на сайте ведомства, речь идет о жилом доме, расположенном на улице Ямпольской, в Кировском районе Перми. Жители неоднократно обращались к властям с требованием провести ремонт или расселить дом, однако никаких мер принято не было. «Согласно заключению инспекции государственного жилищного надзора Пермского края, имеются признаки аварийности отдельных элементов здания, ухудшения их эксплуатационных характеристик, приводящих к снижению уровня надежности здания, прочности и устойчивости строительных конструкций. Дом относится к муниципальному жилищному фонду, что свидетельствует об обязанности органов местного самоуправления предпринимать все предусмотренные законом меры к обеспечению реализации гражданами, занимающими жилые помещения в доме на условиях социального найма, права на жилое помещение, отвечающее требованиям жилищного законодательства. При этом должностными лицами администрации Перми и Кировского района никаких мер не принималось»,— сообщает пресс-служба СУ СКР.

В ходе расследования уголовного дела будет дана принципиальная правовая оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за обеспечение безопасных условий проживания в жилом доме, и приняты необходимые меры к защите нарушенных прав граждан.

«Многоквартирный дом по ул. Ямпольская, 14 характеризуется как дом с низкой платежной дисциплиной за коммунальные услуги. Всего 10% жильцов регулярно вносят платежи, в результате сложилась ситуация по недофинансированию дома с точки зрения текущего ремонта, что сказалось на общем состоянии здания и жилых помещений. Ранее управляющая компания, которая обслуживала этот многоквартирный дом, отказалась от него. В итоге дом был передан в управление ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство». После обрушения лестницы на первом этаже был установлен временный деревянный трап. В ближайшее время планируется провести откачку воды из подвала дома и капитально отремонтировать лестничный марш. В срок до 1 ноября управление жилищных отношений заключит контракт на проведение обследования дома. Его планируется сделать в ноябре, после этого заключение специалистов будет передано в администрацию Кировского района для рассмотрения на заседании межведомственной комиссии» - заявили в мэрии Перми.