ВЦИОМ: большинство россиян сомневаются в народном единстве

Больше половины россиян считают, что народного единства в стране, скорее всего, нет. Так на вопрос ВЦИОМа ответили 54% респондентов. Их количество с 2017 года увеличилось на 14 процентных пунктов. Тогда 54% ответили, что единство в стране скорее есть.

Опрос проводился в виде телефонного интервью 28 октября среди россиян старше 18 лет. В нем приняли участие 1600 человек. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

В 2019 году 37% россиян считают, что единство есть, а 9% затруднились ответить. Среди сторонников отсутствия единства больше всего людей в возрасте 25–34 лет и 45–59 лет.

Распределение респондентов, которые не видят единства, по городам:

Москва и Санкт-Петербург — 59%;

города-миллионники — 56%;

города с населением 500–950 тыс. человек — 62%;

города с населением 100–500 тыс. человек — 51%;

города с населением до 100 тыс. человек — 50%;

села — 54%.

На вопрос, почему они считают, что народного единства нет, большинство ответили: «каждый сам за себя» (30%), «народ живет в нищете» (21%) и «нет единой цели, идеи, патриотизма, сплоченности» (10%). Также люди объясняют это страхом власти, коррупцией. 5% считают, что государство «постаралось расколоть людей». По мнению большинства опрошенных среди тех, кто высказался за наличие единства, большинство считают, что причиной этому стали патриотизм (12%), сплоченность (11%), менталитет, воспитание, культура (11%). 3% назвали причиной политику президента Владимира Путина и правительства.

По мнению людей, в российском обществе самые большие противоречия и самая серьезная неприязнь есть между:

богатыми и бедными — 76%;

руководящими работниками и рабочими — 61%;

предпринимателями и наемными работниками — 57%;

русскими и людьми других национальностей — 44%;

рабочим классом и интеллигенцией — 39%.

Значительно возросло количество людей, которые знают, как называется праздник День народного единства: 32% против 12% в 2017 году. Еще 24% называют его день единства или единения. Затруднились ответить 23% против 43% в 2017 году. 24% считают, что отмечать этот праздник очень важно, 44% — скорее важно.

Напомним, укрепление единства российской нации — одна из основных целей Стратегии госнацполитики, обновленную редакцию которой утвердили в конце 2018 года. В ней появились определения таких понятий, как «гражданское единство», «российская нация», «народ», «цели» и «показатели эффективности реализации стратегии».

Подробнее о госнацполитике читайте в публикации “Ъ” «Русскому народу нашли место в российском».