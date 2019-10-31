В модернизацию березниковского «Азота» вложили почти 3 млрд рублей

Холдинг «Уралхим» вложил в ремонт и модернизацию оборудования филиала «Азот» (Березники) 2,9 млрд руб., что на 800 млн руб. больше, чем в прошлом году. Как сообщает пресс-служба компании, модернизация прошла на производстве аммиака, в цехах карбамида, слабой азотной кислоты, водоустойчивой аммиачной селитры, нитрит-нитратных солей и других подразделениях филиала.

«Компания „Уралхим“ вкладывает значительные средства и ресурсы в обновление производства филиала „Азот“,— заявил главный инженер филиала Александр Исаченков.— В этом году особое внимание уделили ремонтам на производстве аммиака, которое обеспечивает сырьем основные подразделения предприятия. Совместными усилиями производственных и ремонтных подразделений модернизировали, внедрили и отремонтировали несколько тысяч единиц оборудования и уложились в намеченные сроки».

АО «ОХК „Уралхим“» располагает мощностями для производства более 3 млн тонн аммиака, 3 млн тонн аммиачной селитры и ее производных, 1,2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн фосфорных и сложных удобрений в год. В составе основных производственных активов АО «ОХК „Уралхим“» — филиал «Азот», Березники, Пермский край; филиал «ПМУ», Пермь; филиал «КЧХК», Кирово-Чепецк, Кировская область; АО «Воскресенские минеральные удобрения», Воскресенск, Московская область.