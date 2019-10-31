Жителя Новочеркасска оштрафовали за разжигание межнациональной вражды в Instagram

В Новочеркасске местного жителя оштрафовали на 15 тыс. руб. за разжигание ненависти, вражды и унижение человеческого достоинства (ст. 20.3.1 КоАП РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Прокурорская проверка показала, что мужчина разместил на личной странице в Instagram видео экстремистского характера с признаками возбуждения ненависти (вражды, розни), а также унижения достоинства человека и группы лиц по национальному признаку.

Если нарушитель снова совершит подобное, его привлекут к уголовной ответственности по ст. 282 УК РФ, предусматривающей до шести лет лишения свободы.

Дарья Голякова