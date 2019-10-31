Прокуратура проверяет снос усадьбы Олениных под Воронежем

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, прокуратура инициировала проверку сноса в пригороде Воронежа ветхой усадьбы Олениных постройки XVIII-XIX веков. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в прокуратуре Воронежской области. Пока и правоохранители, и ответственные за сохранность памятника архитектуры чиновники не могут найти неизвестных, которые разрушили экскаватором главное здание усадьбы. Она располагалась в селе Староживотинном Рамонского района муниципалитета, в 40 км от Воронежа по трассе М-4. Там выездную проверку провели также сотрудники областного управления по охране объектов культурного наследия, рассказала “Ъ-Черноземье” замруководителя ведомства Марина Ивкович.

Она не стала предполагать, кто мог снести усадьбу, поскольку «у управления нет полномочий проводить расследование». Но все собранные материалы ведомство, по словам госпожи Ивкович, должно в ближайшее время направить в полицию с просьбой возбудить уголовное дело о повреждении объекта культурного наследия. «Полиция и будет выяснять, кто отдавал распоряжение о сносе усадьбы и кто его исполнял»,— сказала чиновница. Объем причиненного неизвестными ущерба в денежном эквиваленте, по ее оценке, равен стоимости реставрации всей усадьбы до первозданного вида.

Как сообщили “Ъ-Черноземье” в облправительстве, управление культурного наследия получило от общественников «сигнал о сносе» усадьбы 25 октября. Собственник объекта пока не установлен, уточнили там. Главный жилой дом усадьбы находился на территории дубовой аллеи, которая, по данным Росреестра, относится к учебно-опытному лесхозу Воронежской государственной лесотехнической академии и находится в госсобственности.

Усадьба Олениных в ее сохранявшемся до последнего времени виде была построена в стиле классицизма в конце XVIII – начале XIX века. Ее ансамбль, как сказано в реестре объектов культурного наследия Воронежской области, включал Предтеченскую церковь 1798 года постройки, возведенный в 1820-х жилой дом, флигель, амбар, парк и пруд, относящиеся к концу XVIII века.

Сергей Калашников