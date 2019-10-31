Воронежский нотариус требует от черноземной редакции «Коммерсанта» 50 тыс. рублей

Ленинский райсуд Воронежа начал рассмотрение иска нотариуса Риммы Самойлик о защите чести, достоинства и деловой репутации к редакции “Ъ-Черноземье”, сообщили в Центре защиты прав СМИ. Причиной обращения в суд стало то, что «издание использовало в качестве иллюстрации к новости об уголовном деле, возбужденном в отношении другого нотариуса, фотографию ее офиса». Новость о том, что Борис Стахурлов был признан виновным в злоупотреблении полномочиями частными нотариусами (ч. 1 ст. 202 УК РФ), была опубликована в октябре 2018 года.

Как отметили в Центре защиты прав СМИ, Римма Самойлик посчитала, что использование снимка ее офиса создает впечатление, что фигурантом уголовного дела была именно она. Нотариус направила в редакцию претензию, в которой потребовала опубликовать опровержение, удалить из текста снимок и уничтожить его, а также выплатить ей 50 тыс. руб. в качестве моральной компенсации и около 9 тыс. руб. в качестве компенсации расходов по обеспечению доказательств. «Издание удалило снимок. Однако в удовлетворении других требований отказало. В судебном иске нотариус просит опровергнуть порочащие ее сведения и компенсировать нравственные страдания»,— добавили в Центре. По словам старшего юриста организации Светланы Кузевановой, фотография редко становится поводом для защиты репутации. «Чтобы требования об опровержении были удовлетворены, нужно, чтобы фотография содержала порочащую истца информацию. В спорной публикации фотография всего лишь является тематической иллюстрацией к тексту, а в самой статье указано, в отношении какого именно нотариуса было возбуждено уголовное дело. Поэтому никакой диффамации в отношении истца-нотариуса распространено не было»,— пояснила госпожа Кузеванова.

Главный редактор “Ъ-Черноземье” Андрей Цветков рассказал, что в ходе предварительного заседания 30 октября у истца, которая в своем заявлении указывала на существенный моральный ущерб, поинтересовались, зачем она так долго добровольно страдала: «Материал вышел в октябре прошлого года, а претензию мы получили только в июне нынешнего. Что заставило ее страдать больше полугода, почему нельзя было нам просто позвонить? Истец пояснила, что сначала была в отпуске, затем на больничном, а, в конце концов, моральный вред — это, по ее словам, не физическая травма, можно и потерпеть». Редакция была удивлена самому факту подачи иска и оценки ущерба в 50 тыс. руб. «В тот же день, как к нам поступила претензия, я связался с адвокатом госпожи Самойлик Александром Денисовым. Он попросил ради урегулирования конфликта поменять заставочное фото над новостью и принести извинение его доверителю. Мы на эти просьбы откликнулись, но предупредили, что размещать какое-либо опровержение не намерены, так как не нарушили закон и никого обижать не собирались. Вчера на суде адвокат подтвердил, что договоренности такие были, но он якобы не учел настойчивости клиентки. Откуда при этом взялась сумма ущерба именно в 50 тыс., истцы пообещали объяснить на следующем заседании»,— отметил Андрей Цветков.

Александр Прытков