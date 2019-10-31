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Мониторингом лесов в Прикамье займется искусственный интеллект

В 2020 году в Пермском крае заработает система «Умный лес». Как сообщает краевое минсвязи и информационного развития, программа будет использовать технологии искусственного интеллекта для управления природными ресурсами.

«Умный лес» займется учетом природных ресурсов, в том числе мониторингом вырубки лесов, будет отслеживать перемещения древесины «от заготовки до переработки». Информацию от «Умного леса» смогут получать и использовать лесничества, правоохранительные органы и лесозаготовители. В следующем году будет разработана и подсистема мониторинга вырубки деревьев, благодаря которой с помощью нейросети специалисты смогут обнаруживать вырубленные территории.

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